VIDEO. Así Bebe Contepomi se vistió de héroe: se trepó a un árbol y salvó a un gatito

El periodista Bebe Contepomi sabe mucho de rock pero quizás no conozca tanto de rescates. No obstante, a pesar del riesgo y el peligro, se la jugó, por suerte, con final feliz.

En un video que se conoció en las últimas horas, se lo vio al conductor del programa de rock "La Viola" trepándose de un árbol, con el objetivo de rescatar al gatito de su hija, que no podía bajarse de la planta.

Para ello, el Bebe se valió de una pequeña escalera y se trepó con sumo cuidado, mientras desde abajo lo observaba su familia a los gritos y con el miedo de que las delgadas ramas cedieran ante la contextura física del periodista.

"Bebe, ahí no más. No no, Bebe, se te va a romper el árbol", le decían mientras el conductor avanzaba en su propósito.. También se escuchó a su hija gritar: "Papááá, papááá".

Afortunadamente, tras un gran desfuerzo, el Bebe logró llegar a la mascota, la tomó con su brazo derecho, y se la entregó a su hija, que aguardaba desesperada desde la ventana de la vivienda que daba a la planta.