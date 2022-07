VIDEOS. Aluvión de robos de motos en La Plata

La delincuencia sigue azotando a la ciudad de La Plata y parece ser que los nuevos blancos de los delincuentes son las motos. En las últimas horas, dos hechos delictivos se registraron en la ciudad y generaron el malestar de los vecinos, que reclaman mayor seguridad.

Una de las víctimas fue un trabajador de Hernández, quien durante la madrugada del lunes pasado, sufrió el robo de su rodado mientras dormía. Según se precisó, los ladrones ingresaron a su domicilio y en cuestión de minutos, se llevaron el vehículo. Cuando el hombre se levantó para ir a trabajar en 28 y 513, su moto no estaba.

Una vecina fue quien le contó lo ocurrido, ya que el accionar de los encapuchados quedó grabado por una cámara de seguridad. Allí se ve como motochorro cómplice, espera a que dos sus compañeros realicen el robo dentro de la propiedad. Una vez cometido el acto, escapan de manera inmediata. Por otro lado, se detalló que la motocicleta fue vista por la zona de 520 y 153, y también en 528 entre 140 y 141. Por el momento se desconoce su paradero, como el de los implicados.

"Me quisieron extorsionar para devolvérmela"

Luis, la víctima del robo, le contó a El Día su enorme malestar por el hecho delictivo y también destacó que recibió un llamado anónimo, donde se le pidió dinero para que le devuelvan el rodado. "Me pidieron 30 mil pesos y yo le dije que si. Me pidieron una transferencia de 10 mil y que el resto se lo de en un lugar donde me llevaban la moto. Le contesté que le quería dar toda la plata junta en un lugar, pero me insistieron con esa transferencia. Le dije que sí finalmente y les pedí que me la den en la cantera".

Y agregó detalles de la extorsión: "Le pedí la dirección de la parte de la cantera ante de transferir y no me supo decir. Le colgué, porque con toda la desgracia me quisieron estafar. Soy constructor y lo único que quiero es recuperar mi herramienta de trabajo. Nos sacaron la forma de traer la plata a casa".

Se llevaron dos de un edificio

En 44 entre 139 y 140, unos ladrones ingresaron a un edificio y en cuestión de minutos, se llevaron dos motos durante la madrugada del viernes. Según precisaron testigos, levantaron el portón e ingresaron a la cochera, para irse con los dos rodados. Todo el hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del lugar.

A una mujer se la "saquearon" en Tolosa

Una mujer también fue víctima de una banda, ya que le sacaron su moto en 523 entre 29 y 30 durante el sábado. En cuestión de minutos le sacaron su rodado y escaparon, mientras la víctima venía de trabajar. Se inició una campaña para encontrarla en redes sociales.