Grave denuncia de acoso de Lissa Vera contra el cantante de La Banda de Lechuga

Una denuncia de acoso recayó sobre Santiago Ismael Torres, el cantante de La Banda de Lechuga. Fue Lissa Vera quien constató el hecho en una carta documento, donde le exigió un pedido de disculpas públicas.

Todo comenzó a principios del mes pasado, poco antes de la final de El Hotel de los Famosos. Lissa Vera ya había salido del reality pero, por cuestiones de contrato, no podía exponerse públicamente ante nadie o podría ser sancionada por la producción.

Días después salió a un boliche con amigos, entre los que estaba Santiago Ismael Torres. En la siguiente emisión de Intrusos, tras esta salida, reprodujeron un video de Vera y Torres a los besos en un bar, sin compañía alrededor.

Esto disparó que, por un lado, se le endilgue una relación con su colega de la música tropical y, por otro, que la producción de El Hotel de los Famosos la sancionaría por incumplir contrato.

Sin embargo, el escándalo dio un giro inesperado tras la denuncia de la ex Bandana, quien aseguró que Torres la besó a la fuerza y la engañó para tener un rato de fama, traicionando la amistad que tenían desde hace años.

“Sé que lo hizo a propósito”, comenzó el relato de Lissa Vera. Así mismo contó que estuvo tres meses peleando con el aislamiento y estando lejos de su familia “para que se quieran colgar del sacrificio y buscar fama”.

Luego, argumentó que el cantante “tiene una carrera como músico increíble” y no entiende por qué recurrió a esto para perjudicarla. “Yo no quería besarlo”, agregó tras explicar que estaba bajo los efectos del alcohol y no tuvo reacción para frenar la situación de acoso que vivió.