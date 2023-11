Se acercan las vacaciones en La Plata y abren las inscripciones en colonias: ¿Cuánto cuestan este verano?

A menos de un mes de la llegada del verano, los padres ya empiezan a planear cómo serán las vacaciones de los más chicos de la casa. Desde la Universidad Nacional de La Plata y el club Estudiantes de La Plata informaron precios e inscripciones para esta temporada.

Gimnasia aún no ha publicado cómo serán las inscripciones de este año o las tarifas, pero se espera que ocurra en los próximos días. Los padres tendrán amplias opciones de horarios y períodos.

Tanto el Pincha como la UNLP tendrán actividades en diciembre, enero y febrero, para turno mañana y tarde. Según el caso, varía la tarifa y se suman los traslados.

Colonia de la UNLP

Para las vacaciones 2023/2024, ya se pueden inscribir a los niños desde los 3 años hasta los 13 años. Será en el predio de 50 y 117 y se podrá optar entre los meses de diciembre, enero y febrero en turno mañana (de 9 a 13 hs) o tarde (de 14 a 19 hs).

Requisitos

Los inscriptos para la colonia de la UNLP se dividen en dos categorías: colonos vinculados con la UNLP y colonos no vinculados con la UNLP. Los vinculados son aquellos alumnos de los colegios de la universidad; hijos de estudiantes regulares; hijos de docentes, no docentes, autoridades, personal de gabinete, graduados de cualquier facultad; alumnos de la Sección infantil que hayan abonado y asistido los últimos seis meses. Los no vinculados son aquellos que no tengan relación directa con la casa de estudios.

En ambos casos, los niños deberán acreditar su identidad, según corresponda. El requisito para los no vinculados con la UNLP es presentar el DNI. En tanto, para los vinculados se requerirá el boletín 2023, certificado de alumno regular, libreta universitaria con materias rendidas este año, último recibo de sueldo, fotocopia del título, certificado de nacimiento, DNI.

Preinscripción e inscripción

Para la preinscripción:

- Completar el formulario de preinscripción con los datos del colono/a y del/la responsable pagador

- Elegir el período, tarifa, turno y si tiene o no vínculo con la UNLP

- Imprimir formulario de preinscripción

- Completar la ficha médica e imprimirla. También se requerirá la lectura del Reglamento de la Colonia y la impresión de la carta de aceptación (solo página 3) con la firma de la madre, padre o tutor a cargo.

Para la inscripción:

- Con la documentación de la preinscripción impresa, acercarse a la oficina de cobro

- DNI del responsable y del colono/a

- Documentación (en caso de corresponder) que confirme el vínculo con la UNLP

- La vacante se confirmará una vez realizado el pago total del período a asistir, presentándose en la Oficina de Cobro de la Dirección de Deportes (50 y 117) de lunes a viernes de 8.30 a 19.30 hs.

Los pagos pueden realizarse con tarjeta de débito o crédito en un pago, código QR. Los trabajadores docentes, no docentes, autoridades o personal de gabinete de la UNLP podrán pagar con código de descuento o manera presencial con tarjeta. No se aceptarán pagos en efectivo.

Tarifas

Diciembre T. Mañana Precio Estándar Precio vinculados UNLP Del 11/12 al 29/12 $50.000 $44.000 Del 18/12 al 29/12 $41.000 $37.000 Diciembre T. Tarde Del 11/12 al 29/12 $62.000 $54.000 Del 18/12 al 29/12 $52.000 $46.000 Enero T. Mañana Del 2/1 al 31/1 $73.000 $63.000 Del 2/1 al 16/1 $45.000 $41.000 Del 17/1 al 31/1 $45.000 $41.000 Enero T. Tarde Del 2/1 al 31/1 $90.000 $78.000 Del 2/1 al 16/1 $56.000 $49.000 Del 17/1 al 31/1 $56.000 $49.000 Febrero T. Mañana Del 1/2 al 29/2 $70.000 $61.000 Del 1/2 al 14/2 $41.000 $37.000 Del 15/2 al 29/2 $45.000 $41.000 Febrero T. Tarde Del 1/2 al 29/2 $86.000 $75.000 Del 1/2 al 14/2 $52.000 $45.000 Del 15/2 al 29/2 $56.000 $48.000

Estudiantes

El Club Estudiantes de La Plata tiene su colonia en el Country Club. Las inscripciones ya están abiertas. Para ello, hay que llenar el formulario online y enviarlo a colonia@estudiantesdelaplata.com .

Desde la institución se comunicarán vía mail para abonar y confirmar el cupo. También se puede realizar el trámite presencialmente en la Secretaría de Deportes de la Sede Social (53 entre 7 y 8) o en la Oficina de Cobranzas del Country Club, donde se entregará la planilla y se realizará el pago desde la Oficina Virtual.

Medios de pago

Se podrá abonar desde Mercado Pago, Transferencia Bancaria o tarjeta de crédito. Con Banco Provincia se puede pagar en hasta 9 cuotas sin interés y el 10% de descuento, para los inscriptos hasta el 31 de diciembre.

Días, horarios y cupos

Los padres podrán optar por jornada completa (de 8.30 a 16.30 hs), media jornada matutina (de 8.30 a 12.30 hs) o media jornada vespertina (de 12.30 a 16.30 hs) en quincena o mes entero, de lunes a viernes.

Se dividirán en los siguientes grupos: mini colonia, de 3 a 5 años; colonia infantil, de 6 a 9 años; colonia joven, de 10 a 14 años.

Contarán con servicio de traslado disponible.

Tarifas

Socios diciembre:

- Quincena completa (18 al 29)

Colonia: $25.500

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $59.750

- Quincena media jornada vespertina (18 al 29)

Colonia: $15.500

Comedor: $8.550

Transporte: $-

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $24.050

El transporte quedará sujeto a disponibilidad. Matrícula sin cargo y descuento del 5% para socios en valor de colonia hasta el 15/12.

No socios diciembre

- Quincena completa

Colonia: $28.500

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $62.750

Quincena media jornada vespertina

Colonia: $19.000

Comedor: $8.550

Transporte: $-

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $27.550

El transporte queda sujeto a disponibilidad. Matrícula sin cargo hasta el 15/12.

Socios enero:

Mes jornada completa (del 2 al 31)

Colonia: $62.000

Comedor: $49.500

Transporte: $34.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $146.000

Mes media jornada vespertina

Colonia: $38.000

Comedor: $20.900

Transporte: $34.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $93.400

Quincena completa (del 2 al 21)

Colonia: $27.000

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $61.250

1ª quincena media jornada vespertina

Colonia: $16.500

Comedor: $8.550

Transporte: $14.000

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $39.050

2ª quincena completa (del 15 al 31)

Colonia: $38.500

Comedor: $29.250

Transporte: $20.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $88.250

2ª quincena media jornada vespertina

Colonia: $24.000

Comedor: $12.350

Transporte: $20.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $56.850

No socios enero

Mes jornada completa (del 2 al 31)

Colonia: $70.000

Comedor: $49.500

Transporte*: $34.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $154.000

Mes media jornada vespertina (del 2 al 31)

Colonia: $46.500

Comedor: $20.900

Transporte: $34.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $101.900

1º Quincena Completa (del 2 al 12)

Colonia: $30.500

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $64.750

1º Quincena Media jornada vespertina (del 2 al 12)

Colonia: $20.500

Comedor: $8.550

Transporte: $14.000

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $62.350

2º Quincena Completa (del 15 al 31)

Colonia: $44.000

Comedor: $29.250

Transporte: $20.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $93.750

2º Quincena Media jornada vespertina (del 15 al 31)

Colonia: $29.500

Comedor: $12.350

Transporte: $20.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $62.350

Socios Febrero

Mes jornada completa (del 1 al 28)

Colonia: $56.000

Comedor: $45.000

Transporte: $33.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $134.500

Mes media jornada vespertina (del 1 al 28)

Colonia: $34.400

Comedor: $19.000

Transporte: $33.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $86.900

1º Quincena Completa (del 1 al 14)

Colonia: $27.000

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $61.250

1º Quincena Media jornada vespertina (del 1 al 14)

Colonia: $16.500

Comedor: $8.550

Transporte: $14.000

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $39.050

2º Quincena Completa (del 15 al 28)

Colonia: $32.500

Comedor: $24.750

Transporte: $18.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $75.750

2º Quincena Media jornada vespertina (del 15 al 28)

Colonia: $20.500

Comedor: $10.450

Transporte: $18.500

Matrícula: $3.000

Total s/matrícula: $49.450

No socios Febrero

Mes jornada completa (del 1 al 28)

Colonia: $63.000

Comedor: $45.000

Transporte: $33.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $141.500

Mes media jornada vespertina (del 1 al 28)

Colonia: $42.000

Comedor: $19.000

Transporte: $33.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $94.500

1º Quincena Completa (del 1 al 14)

Colonia: $30.500

Comedor: $20.250

Transporte: $14.000

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $64.750

1º Quincena Media jornada vespertina (del 1 al 14)

Colonia: $20.500

Comedor: $8.550

Transporte: $14.000

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $43.050

2º Quincena Completa (del 15 al 28)

Colonia: $37.000

Comedor: $24.750

Transporte: $18.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $80.250

2º Quincena Media jornada vespertina (del 15 al 28)

Colonia: $25.000

Comedor: $10.450

Transporte: $18.500

Matrícula: $4.000

Total s/matrícula: $53.950