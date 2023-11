VIDEO. El Polaco no pega una: pelea con Barby Silenzi y el mal momento que pasó para ver a Boca

El Polaco está pasando por un mal momento. En una “crisis muy grande” con Barby Silenzi, ayer pasó minutos de tensión previo al ingreso al estadio para ver Boca vs Fluminense por la final de la Copa Libertadores.

En Almorzando con Juana, Ezequiel Cwirkaluk confirmó que está distanciado con la madre de Abril, su hija menor. “Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, contó.

“Tengo 36 años y tengo tres hijas con tres mujeres diferentes. Toda mi vida fui papá, desde los 19 años. Las madres de mis hijas son espectaculares, por algo aparecieron en mi vida”, se sinceró.

El músico recordó que “recién nos estábamos poniendo de novios y nos encerraron un año”, debido a la pandemia. De hecho, la única hija que tuvieron juntos nació durante el confinamiento.

Horas antes, durante el sábado, la bailarina dio cuenta de esta crisis en Instagram. Allí reclamó, sin dar nombres, que “alguien” le había restringido las historias de la red social tanto a ella como a sus hijas.

“Me restringieron en Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas jajajajaja no puedo creer tanto. ¿Qué cosa no puedo ver? ¿Esto es normal? ¿Por qué será que alguien hace eso? Ay, no entiendo. Alguien me explica por favor”, fue uno de los mensajes.

Tensión en el Maracaná

Como si fuera poco, en el ingreso al Estadio Maracaná, para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, el Polaco se vio envuelto en un amedrentamiento policial.

La policía, como se puede ver en las imágenes, no quería dejar pasar a ningún hincha, pese a que mostraban las entradas digitales.