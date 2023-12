Grave acusación de Marcelo Longobardi contra Eduardo Feinmann y el Negro Oro

Sin dudas, Marcelo Longobardi está en una etapa distinta de su vida: así, una vez que cruzó la barrera de los 60 parece haberse liberado de ataduras. Ahora, el conductor de Radio Rivadavia acusó a Eduardo Feinmann y a Oscar González Oro de ser malas personas por haber celebrado su despido cuando todos trabajaban en Radio 10.

En un pase radial con Jony Viale -- Longobardi reveló detalles poco conocidos de su salida de la emisora que, por aquellos tiempos, era la indiscutida líder en audiencia: "Nos separamos de común acuerdo" dijo el "falso González Oro" y ahí Longobardi saltó como leche hervida. "Nos separamos nada. Nos separamos a la fuerza A mi me echaron de ahí. Y cuando me echaron nadie dijo una palabra. No me gusta el quilombo, es recordar la verdad, las cosas como fueron. Si, si, cuando me echaron festejaron. "Las mañanas son nuestras" decían" acusó.

Y además confesó: "Es una historia vieja. Pasaron 15 años. Esto no tiene nada de novedad. Cuando a mi me echaron fue un hecho de persecución periodística. No fue una echada por razones competitivas, por razones editoriales, por razones artísticas o de programación. Fue por cuestiones políticas. Es más: esa radio fue entre otras cosas comprada para echarme. El entonces dueño de la radio había presentado una enorme resistencia a echarme. Y todos los que se han vuelto después antikirchneristas fanáticos y radicales en ese momento se callaron la boca. Todos. Oro, Feinmann y tantos otros", señaló Longo, al tiempo que agregó. "Daniel Hadad y yo sufrimos tremendas presiones de parte de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner para que me saquen de la radio. Hasta que la presión fue tal que la radio fue vendida y al poco tiempo me echaron. Esa echada que fue la más vistosa de mi carrera de echadas generó un ruidoso silencio de muchas de las personas de las personas que luego fueron antikirchneristas furiosos pero tardíos. Es gracioso el antikirchnerismo tardío. Pero en ese momento fue dramático. Fue muy complicado. Así fue la historia. Silencio de radio, festejo. Todos se volvieron acomodados a las circunstancias" reveló.

En este contexto, y como si fuera poco, Marcelo Longobardi confesó: "Yo no pretendo que haya amigos. Lo que pretendía es que exista algún principio. Alguna convicción tenés que tener con independencia de la amistad, ¿No? A veces me parece que la resistencia y la perspectiva crítica con el kirchnerismo que es interesante había que hacerla en el 2004 eh... En ese momento éramos yo, Fontevecchia en Perfil, por ahí Escribano en La Nación. Y punto. La figura de Néstor Kirchner embobó hasta a Luis Majul. ¿O no? Yo le hice dos reportajes a Kirchner uno de los cuales terminó en un portazo. Yo compartí un reportaje a Kirchner con el Negro Oro. El método era que te daba un reportaje, te llevaba a la Casa Rosada y sentaba 25 tipos a reirse de las preguntas. En el segundo reportaje dije "cómo hago para contrarrestar esto", y en un momento me levanté, agarré mis cosas, dije "señores hasta luego" y le cerré la puerta como para que se notara que era un portazo. A la tarde me llamó Alberto Fernández y me dijo "El presidente Kirchner te pide disculpas porque fue una cosa incómoda, entiende que se pasó y a vos te respeta, no como a Lanata que lo odia. Oro debería contar su relación con Julio de Vido, sería muy interesante, una relación estrecha", finalizó Longobardi.