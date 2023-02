Faltará agua en La Plata, Berisso y Ensenada por obras y se suman reclamos por canillas secas

Mientras siguen llegando reclamos por canillas secas en distintos sectores de La Plata, desde Absa se informó que este jueves tiene programada una obra que afectará a vecinos de Gonnet. En ese sentido se informó que operarios de la empresa ejecutarán un empalme de cañerías en la intersección de 504 y 9.

"Las tareas forman parte del Plan Verano en el que se prevé un cierre de mallas de calle 4 de 501 a 504, y de calle 504, de 4 a 8", indicó la prestataria del servicio, que además advirtió que por los trabajos "se afectará el suministro de agua en el sector de 502 a 508 y de 7 a 12".

En la misma zona se anunciaron obras desde anoche de "mantenimiento y drenaje sobre la perforación de agua en calle 24 y 508". Es por ese motivo que "estos trabajos pueden generar baja presión desde calle 30 a Camino Gral. Belgrano, y desde 508 a 509". Mientras que Absa informó que en las últimas horas del miércoles "un corte de energía afecta el normal funcionamiento de la Estación Elevadora de Agua Bosque. Por tal motivo, puede registrarse baja presión y/o falta de agua en el centro del casco urbano de La Plata".

Por otro lado, en su cuenta de Twitter se anunció que se reparará una cañería de 300 milímetros que alimenta al rebombeo de agua ubicado en Puente Roma, de calle 4 y 158, en Berisso. Es por ese motivo que el servicio podría verse resentido en un sector de la vecina ciudad pero también en Ensenada.

"Ante este tipo de eventualidades, es necesario evitar la utilización de agua de red en consumos recreativos y el llenado de piletas; postergar el lavado de autos, así como el riego de veredas y espacios verdes en el transcurso del día", manifestaron, al tiempo que agregaron: "Será posible migrar hacia hábitos de consumo acordes a instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales que permitan optimizar la disponibilidad de agua a la totalidad de los usuarios".

Por otro lado. en varios sectores de la Región se mantienen los reclamos por la falta de agua o la baja presión. Por ejemplo, en 62 entre 28 y 29, los vecinos están hartos de la situación. "Venimos con problemas desde el 2019. Cambiaron la cañería maestra pero los problemas siguen. Tenemos pérdidas en toda la zona y la presión no es la que corresponde", se quejó una de las frentistas en diálogo con eldia.com. En el mismo sentido, un vecino de esa zona también agregó que "es histórica la falta de agua en este barrio, no es de ahora. El caño principal pasa por enfrente pero los arreglos no los hicieron. Es imposible que llegue agua al tanque".