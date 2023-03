Sobreseído por prescripción: la denuncia contra Jey Mammon por abuso sexual de menores

Lucas Benvenuto es el joven que testificó en la causa por una red de corrupción de menores, la que llevó a Marcelo Corazza a estar preso y ser allanado. Luego de varios días de asombro en los medios de comunicación, se confirmó que este joven también denunció a Jey Mammon por abuso sexual de menores de edad.

Benvenuto y el artista se conocieron cuando él tenía 14 años y Mammon 32. Mantuvieron una relación y el joven, desprotegido y sin tener adultos mayores que lo cuidaran, sostuvo un doloroso silencio hasta hace unos años.

Como confirmó y detalló Jorge Rial este jueves, Benvenuto denunció a Jey Mammon hace tres años por abuso sexual de menores pero, debido a que pasaron diez años, fue absuelto.

El detalle que no pasa desapercibido es que se lo absolvió por “la aplicación de la proscripción, que no es lo mismo que sobreseer por qué no ocurrió. El hecho sí ocurrió”.

Se radicó en diciembre del 2020 y el artista contrató a Fernando Burlando para su defensa. Con el número 53975/2020, se impuso el sobreseimiento el 9 de marzo de 2021. “El chico tenía 14 (años) en el momento del abuso y Jey 32”, explicó Rial esta tarde.

En el contexto de la causa, el conductor de América Noticias, Rolando Graña, manifestó que la víctima era hijo de una mujer que tenía problemas de adicción a drogas y alcohol, por lo que desde los 11 años “era un chico abandonado”.

Cuando tenía 14 años estaba en la casa de un amigo y éste le dice que quería presentarle a “un amigo que le gustaban los pendejitos como él”. En la denuncia consta el nombre de Juan Martín Rago, verdadero nombre de Mammon.

Así se inicia el vínculo entre un menor de 14 años y un adulto de 32. En la causa, Benvenuto dio detalles específicos: “Uno de los encuentros fue en Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Dice que Rago le da marihuana y alcohol y da algunas precisiones. Él cree que le dio algún tipo de pastilla para dormir y, al otro día, se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente”, cerró Graña.

Aún sin información oficial, Telefe analiza qué ocurrirá con el conductor de cara al domingo, cuando deba ponerse frente a “La Peña de Morfi”.