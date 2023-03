VIDEO.- Medicina: nuevo reclamo de los estudiantes en medio de la polémica por la superpoblación y marcha a la Facultad

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata realizarán este jueves una nueva movilización frente al edificio universitario de 60 y 118, esta vez para reclamar contra el Consejo Directivo que, según acusan, no trató ninguna de las demandas que presentó el cuerpo estudiantil durante la sesión llevada a cabo esta semana.

Desde una agrupación -Unite-, consignaron que "frente a la negativa a las presentaciones de los estudiantes en el consejo directivo, lejos de bajar los brazos tenemos que redoblar esfuerzos para que se garantice la permanencia y egreso de nuestra facultad".

"Por eso convocamos a las 12:00hs en la facultad para seguir profundizando el camino de lucha de los estudiantes de Ciencias Médicas y que nadie tenga que atrasarse en la carrera", añadieron.

"Fechas de finales todo el año, plan de correlatividades, los bochazos, los plazos de vencimiento de los trabajos prácticos, mesas en abril para pasar de año y la superpoblación en las aulas" son algunos de los temas que procuran tratar los estudiantes en el organismo deliberativo de la Facultad.

"Ayer el Consejo sesionó otra vez. Desde el claustro estudiantil se presentaron siete proyectos y todos fueron rechazados. Ni siquiera nos dieron una razón, un porqué", explicaron hoy desde otra agrupación.

En tanto, Franja Morada aseguró que "una vez más lxs estudiantes somos perjudicadxs por las políticas elitista, antidemocráticas y antipedagógicas que viene desarrollando la gestión actual del decano Juan Ángel Basualdo Farjat elegido por Remediar y en ese momento "El Frente" formado por Viento de Abajo y Unite".



"Ante la negativa a todos nuestros reclamos seguiremos organizándonos y buscando soluciones para que ningún estudiante de nuestra querida facultad se quede fuera de ella solo por la decisión política de un consejo antidemocrático", manifestaron.

En tanto, continúa el reclamo de graduados, auxiliares docentes "graduados, auxiliares docentes y jefes de trabajos prácticos al decano de esa unidad académica que para que trate el presupuesto asignado a esa facultad para este ciclo lectivo.

La nota fue presentada al decano de la facultad, Juan Basualdo Farjat. Según se indicó, se realizó en carácter de pedido de informes.

El planteo fue firmado por la bancada en pleno del claustro (graduados y auxiliares) en el consejo directivo de Medicina y superior de la Universidad.

“Motiva el pedido de informes la ausencia de discusión y seguimiento del mismo (presupuesto) en la comisión respectiva del HCD y en el plenario del Consejo Directivo como prevén los incisos 7 y 17 del artículo 80 del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata”.

En otro orden, los estudiantes dieron a conocer ayer el drama de la superpoblación en las aulas, en particular en la clase de Anatomía C, en donde no pocos presentes debieron sentarse en el piso.

Una alumna de la materia describió que “claramente se ve que no hay lugar para nada. Todos están sentados en el piso, en las escaleras, había gente que estaba escuchando desde afuera”.

La joven reclamó un avance con la asignación de un espacio mayor. “Ahora, iban a juntar firmar para poder pedir el aula magna que es una de los más grandes de la facultad. Pero al haber tantos alumnos y pocos lugares es horrible”, indicó.

El titular de la cátedra, Ángel Narduzzi, sostuvo que los amontonamientos se producen siempre en los comienzos de cursada y luego merman ya que buena parte de los alumnos optan por las escuchas virtuales de las clases.