Docentes se movilizaron a La Plata y realizaron una efusiva protesta en el IPS por la jubilación

En un importante número, docentes de distintas ciudades de la Provincia se movilizaron hoy a las oficinas del Instituto de Previsión Social en La Plata, en donde realizaron una efusiva protesta. Por un lado, quienes están en actividad plantearon las "enormes demoras para el trámite jubilatorio". Y por otro, quienes se jubilaron con cargos de extensión horaria dieron cuenta de las penurias que deben sufrir todos los meses para percibir sus haberes correctamente.

Una manifestante que tomó la voz expresó que "las docentes activas hasta hace poco nos solidarizamos con las que están en actividad y están haciendo su trámite para jubilarse, porque el Instituto de Previsión Social (IPS) no responde al procedimiento de jubilación que está pautado, que es de 6 meses".

En ese sentido, señalaron que "los trámites no avanzan. No hay respuestas del IPS. No hay comunicación. En la página web hay un montón de teléfonos, pero no responden".

"La jubilación demora hasta 3 años y siguen trabajando. Pero el IPS no computa esos años. Por lo tanto esto es una estafa. Podrían jubilarse con más porcentaje. Pero más allá de eso, no pueden jubilarse por las demoras", consignaron.

"Es un colectivo muy grande de docentes. Todas las redes están saturadas por este reclamo", afirmó.

Por otra parte, explicó el otro problema, "en relación al grupo de las docentes jubiladas con cargo de extensión horaria, esto significa que tuvimos cargos de conducción y dirección, las autoridades nos propusieron trabajar más horas para mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Al respecto, dijo que "nunca nos avisaron que nosotras íbamos a vivir esta problemática, que es que el IPS no paga de forma automática la porción de extensión horaria de nuestros cargos, que cada una tiene un porcentaje diferente".

"Lamentablemente, debido a la situación que vive el país los aumentos son casi todos los meses, entonces tenemos que hacer trámites todos los meses, los cuales en algunos casos tardan años, entonces no percibimos esos incrementos", explicó.

Y añadió que "los retroactivos nunca son al valor actual por la situación que estamos viviendo. Encima después la AFIP realiza las retenciones". "Esto es una cosa gravísima", enfatizó la mujer.