Hallan ADN de un mujer que vivió hace 20 mil años

Huellas de sudor en un colgante tallado a partir de un diente de alce hace miles de años permitieron fecharlo y conocer un poco más sobre el propietario de la joya, gracias a una nueva técnica de extracción del ADN. Se trataba de una mujer que vivió hace unos 20.000 años, según detalla un estudio realizado por investigadores del instituto alemán de Antropología Evolutiva Max Planck, y publicado en la revista científica Nature. “Los objetos hechos de piedras, huesos y dientes son esenciales para comprender las estrategias humanas de subsistencia, comportamiento y cultivo en el Pleistoceno”, afirma el estudio. Hay una gran cantidad de estos objetos, pero es difícil relacionarlos con un individuo en particular, salvo que se los encuentre en una tumba, lo cual es bastante raro. El equipo evitó la dificultad probando una técnica no invasiva, y sobre todo no destructiva, de extracción de ADN en un colgante. Éste fue hallado en la cueva siberiana de Denisova, famosa por albergar varias especies humanas durante casi 300.000 años. El objeto, un pequeño disco plano y largo de 2,5 cm, con un agujero que permite su uso en colgante, fue tallado en un diente de alce.