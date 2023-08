VIDEO. "Vibramos...": Fátima Florez rompió el silenció y reveló detalles su noviazgo con Javier Milei

Fátima Florez participó de “A la tarde”, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América Tv y habló de la reciente relación con Javier Milei, que va viento en popa. La humorista tildó de “tilinguería” el concepto de ser “Primera dama”.

La consulta del panel fue inevitable: qué haría en caso de que Milei gane en octubre y ella, como pareja oficial, se convierta en la Primera Dama. “Eso me parece una tilinguería”, calificó rápidamente.

Luego, se refirió a la conexión que descubrieron puertas adentro: “Yo creo que es encontrarse con otra persona. Nos sorprendemos de la conexión espiritual que tenemos, la química que hay y somos muy felices”.

“Las cosas no pasan en simultáneo, vibramos en la misma sintonía”, afirmó la imitadora. En tanto, reveló que el día que fueron al programa de Mirtha Legrand estaban “cada uno en la suya”, desmintiendo que la relación hubiera empezado allí.

"Con Javier teníamos una relación muy linda por chat. Hablamos de música, de espectáculos y un día la relación pasó de amistad a otro terreno. El día de Mirtha cada uno estaba en la suya. Fue después", reveló. “El primer encuentro fue en mi casa, protegida, y me sorprendió lo caballero que es”, siguió.

Cuando llegó el amor estaba “soltera desde hace varios meses” y “conocí al hombre, no al político”. “Estoy de novia y enamorada, no tenemos que convencer a nadie. A él le está tocando cumplir un rol muy importante y por qué no se puede enamorar. Tiene todo el derecho del mundo, igual que yo”, destacó Fátima Florez.