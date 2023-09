No funcionaron Cuenta DNI, el home banking ni las tarjetas de débito del Banco Provincia: ¿qué pasó?

La jornada no arrancó bien para los usuarios de Cuenta DNI que temprano debieron hacer alguna compra y se toparon al momento de pagar que la app arrojaba un error por el que no se podía realizar la operación.

"Saldo no disponible", "Hubo un error al cargar tus movimientos", "Uy. Algo salió mal, intentá de nuevo en unos minutos", son algunas de las leyendas con las que se encontraron quienes abrieron la billetera virtual del Banco Provincia tanto para consultar el saldo en la cuenta, ver los últimos movimientos, hacer una transferencia o pagar la compra que estaban haciendo.

Pero el problema fue incluso mayor, ya que también afectó al Home Banking y la tarjetas de débito de la entidad. Recién casi a media mañana lentamente la situación comenzó a normalizarse.

Los usuarios de la red social X (ex Twitter) se hicieron eco de la falla del Bapro. Gabriela Mobilia dijo que "me recorrí todos los cajeros de mi zona y en ninguno me dejaron sacar efectivo". "Toda la mañana sin poder hacer transferencias, activa @bancoprovincia que no podemos arrancar todos a trabajar casi al mediodía como los bancarios", expresó Lucila Echezarreta.

Por su parte, "Blanquito Avalos" escribió: "Me gustaría saber que sucede que no puedo extraer dinero de cajeros no puedo usar la de débito si las de crédito". Y en el mismo sentido Marisa Klos sostuvo que "todo lo que sea Banco Provincia NO ANDA. Cajeros, cuenta DNI, home banking..."

"A ver si solucionan la Cuenta DNI que no me deja usar el saldo", agregó Pablo desde La Plata.

El inconveniente se temía que pudiera tener un impacto aún mayor ya que hoy miércoles es uno de los días en los que está vigente el descuento del 30% en comercios de barrio, beneficio muy utilizado porque además este mes tiene un mayor tope de reintegro, de $2.500 por persona, al igual que el 40% de descuento que se puede obtener en ferias, mercados, eventos y entidades educativas, siempre que las compras realizadas sean en negocios que operen con la app.

A la redacción de EL DIA y en mensajes de WhatsApp (+5492214779896) también expresaron su preocupación por lo que está sucediendo tanto con Cuenta DNI como con las tarjetas de débito y el home banking. "Desde temprano estoy intentando operar y no se puede", sostuvo Mariel en diálogo con este diario, mientras que Alberto agregó: "El sistema de Cuenta DNI está caído. Fui a cargar nafta y no me dejó pagar con cuenta DNI".

Ante la consulta de este diario, desde el banco indicaron que los inconvenientes en las operaciones digitales y electrónicas de todos los canales de Banco Provincia, como Cuenta DNI, Home Banking y cajeros automáticos se debieron a "una breve interrupción del servicio, producto de una demora en los procesos habituales que realizan los sistemas durante la madrugada" y que cuyo funcionamiento ya se encuentra normalizado.