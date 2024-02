"Uno por uno voy a ir": los mensajes intimidatorios del joven que asesinó y se fugó en La Plata

Luego de fugarse de un instituto de menores en Abasto, el joven acusado por el crimen de Tomás Sánchez, envió mensajes intimidatorios a la familia y publicó una imagen haciendo "willy" por las calles de Merlo. La familia de la víctima teme sufrir un ataque del prófugo.

El pasado viernes en horas del mediodía, el imputado se dio a la fuga del Instituto Cerrado de Menores "Eva Perón", ubicado en la intersección de 520 y 226. Los investigadores agregaron que la huida del adolescente tuvo lugar en el horario del almuerzo, cuando ingresaba un carro con comida al centro de menores.

A través de una cuenta anónima en Instagram, la familia recibió una serie de amenazas y advirtió que recibió información que le indicaba que el prófugo "merodeaba" los alrededores de la casa de la familia Sánchez.

"Ni estoy ahí. Encima donde me mandaron altos tarados eran", respondió el imputado ante el aviso de alerta de su fuga. "Uno por uno voy a ir vas a ver", escribió y posteriormente sentenció: "Más vale que me doy el lujo si a mi me re da".

En otra de las capturas que se dieron a conocer, se lo ve al implicado haciendo maniobras imprudentes sobre las calles de Merlo con la frase inscripta: "Daleee re de guachin ya".