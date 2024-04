Reunión clave entre IOMA y el Comité de Salud por "delicada situación" de las clínicas de La Plata

Luego de las reuniones sostenidas a contra reloj entre la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) y el IOMA para resolver el conflicto que tenía paralizadas las cirugías a los afiliados del IOMA en La Plata, se llegó a un principio de acuerdo y se retomó la actividad normal, según informó el Comité de Crisis Platense en Salud conformado por distintas entidades médicas.

No obstante, el comité advirtió que "este foco que se logró apaciguar por el momento, no es más que una parte del incendio en que se encuentra el sistema de salud de nuestra ciudad y en particular la situación económica y financiera que atraviesan las clínicas, sanatorios y hospitales privados".

En esa línea plantearon que "de nada servirá ese acuerdo si no se atiende la delicada situación de las instituciones, a través de una financiación de parte de las obras sociales y en particular del IOMA acorde a los costos operativos".

"De lo contrario ni los anestesiólogos ni cualquier otro profesional tendrán lugar donde ejercer su profesión y los habitantes de nuestra ciudad lugar donde atender sus problemas de salud, ya que las instituciones dejarán de ser operativas y deberán cerrar, con la pérdida consecuente de los puestos de trabajo", analizaron.

Por tal razón el día de ayer en una nueva reunión del Comité de Crisis Platense, las clínicas y sanatorios informaron que luego de varios pedidos realizados a través de las cámaras que las nuclean (ACLIBA y FECLIBA), fueron convocadas este viernes a las 15:00 hs. al IOMA.

Desde las instituciones esperan tener una respuesta a los reclamos que le vienen presentando al IOMA desde hace tiempo, que no solo consisten en una recomposición de los valores prestacionales acorde a los costos, sino también la regularización de la deuda, el acortamiento de los plazos de pago, la provisión en tiempo y forma de prótesis, el pago de medicamentos a valores actuales, la exclusión de insumos y medicamentos de los módulos, entre reclamos que a la fecha no fueron atendidos.

Desde el Comité de Crisis quedaron a la expectativa de la reunión del día de hoy a los fines de definir las acciones a seguir.

El Comité de Crisis Platense en salud lo integran numerosas clínicas de La Plata, la Sociedad Platense de Anestesiología, el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires (distrito 1), y los centros de diagnóstico por imágenes, entre otros protagonistas de la salud de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires.