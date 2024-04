Se supo: cómo reaccionaba la mujer de Jorge Rojas cuando lo encontraba con su amante

Sin dudas, por estos días, Barbie Muriel tomó notoriedad en los medios tras confesar que fue amante del cantante Jorge Rojas. Asimismo, la modelo y conductora reveló que perdió un bebé en 2018, fruto de su relación con el ex integrante de Los Nocheros.

Pero, ahora, todo volvió a picarse. Así, reveló en la tele que Valeria Ojeda, la mujer del músico, sabía que ellos tenían un vínculo que se mantuvo en el tiempo. Barbie relató que cuál era la reacción de Valeria cuando tenían relaciones: "A veces ella llegaba me encontraba con él en una situación privada. Alguna situación íntima. Cuando eso pasaba, cerraba la puerta y se retiraba", narró, al tiempo que agregó: "Todo me llamaba la atención, pero creo reaccionaba así porque ella era muy tranquila", contó Barbie.

"No sé si era su mujer oficial, ya que lo nuestro no era algo oculto. Todo era oficia. Era como un combo. Por eso te digo, ella no estaba sorprendida ni nada porque sabía la naturaleza de esto y la aceptaba", detalló Barbie.

Por otra parte, y como si fuera poco, manifestó que el vínculo que tenía con Jorge Rojas dio un giro cunado quedó embarazada. "Cuando quedé embarazada ahí fue el quiebre de esto porque no fue algo planeado", cerró Muriel.

Finalmente y ante este cuadro de situación, bueno es recordar que Barbie Muriel, cuyo nombre completo es Bárbara Córdoba, es una modelo argentina nacida en Mendoza hace 37 años. En 2015, se trasladó a Estados Unidos y desde entonces ha viajado por todo el mundo. de este modo, las publicaciones en Instagram con el cantante salteño han generado mucha atención y la modelo ha sido invitada a varios programas de televisión para contar su versión de los hechos. Muriel se formó como modelo en Argentina y es presentadora de televisión y host de redes sociales.