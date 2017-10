Revuelo por dichos de Elisa Carrió sobre Maldonado

Para la diputada, “hay un 20 % que el chico esté en Chile”. Reacciones

| Publicado en Edición Impresa

Uno de los momentos más tensos que dejó el debate de candidatos porteños por TV estuvo relacionado a la desaparición de Santiago Maldonado. Fue cuando el dirigente de izquierda Marcelo Ramal le preguntó a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió por ese hecho y su defensa hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “La defendí por su lucha contra el narcotráfico, porque ustedes hablan mucho y hacen muchas marchas, pero no hacen una denuncia de corrupción. La izquierda siempre vota en contra de todo”, cuestionó Carrió y disparó: “El problema es que son divinos pero no sirven para nada”.

Ante estos dichos, Ramal insistió con su pregunta por la desaparición del joven artesano. “Hay algunos que quieren muertos, y nosotros queremos vida”, respondió Carrió y agregó: “No sé si no está en Chile, cuando sepa que no está en Chile voy a hablar. Hay miles de desapariciones pero nosotros nunca los utilizamos políticamente”. En ese sentido, dijo que está “segura de que el Gobierno no tiene nada que ver con esto. Si existió responsabilidad por parte de Gendarmería tiene que ir preso por asesinato y el resto por encubrimiento”, y lanzó su frase más polémica: “Hay un 20 por ciento de posibilidad de que este chico esté en Chile con el RAM”, lo que causó el abucheo de algunos asistentes.

“Le agradezco que si tiene especulaciones se presente ante el juez Lleral y le informe cuáles son, así lo encontramos a mi hermano por lo menos en un 20 %”, replicó a la legisladora Sergio Maldonado.

Además, se sumaron las críticas desde gran parte del arco opositor. “Mientras @elisacarrio sugiere que Santiago Maldonado está en Chile, seguimos exigiendo su aparición con vida”, publicó Daniel Filmus, candidato de Unidad Porteña y también partícipe del debate en TV.

Nicolás Del caño, candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores explicó, mientras, que “los dichos de Carrió son una barbaridad pero en consonancia con el discurso oficial”. También Christian Castillo, del PTS y legislador bonaerense, fue duro con la diputada: “Sólo le faltó decir que si Santiago Maldonado está desaparecido es porque algo habrá hecho”.

Asimismo, Ariel Garzi, amigo del joven desaparecido en Chubut, cuestionó a medios de comunicación y al Ejecutivo nacional: “Son muchos golpes bajos los que estamos recibiendo, agota mucho” y añadió que “este gobierno está ensuciando el nombre de la familia y de los testigos”.

Finalmente, el candidato a diputado nacional por Evolución Martín Lousteau cuestionó a la diputada oficialista y afirmó que es “muy fuerte” ponerle un porcentaje a las posibilidades de que el joven Maldonado sea encontrado con vida. No obstante, aclaró que si bien tiene “diferencias con Carrió” consideró que es “una referente ética” en la política argentina.