Venezuela: la oposición rechaza los resultados que marcarían una victoria del oficialismo

Según el Consejo Nacional Electoral, el chavismo se impuso en 17 de las 23 gobernaciones

La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó hoy que no reconoce los resultados de las elecciones regionales celebradas ayer en el país caribeño, en los que el chavismo se adjudicó 17 de las 23 gobernaciones en disputa según lo anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"No reconocemos los resultados anunciados hoy por el CNE", dijo el jefe de la campaña de la MUD, Gerardo Blyde, en una rueda de prensa realizada en la madrugada de hoy, en la que señaló que la alianza opositora exigirá que se audite todo el proceso y llamará a acciones de calle en respaldo a las denuncias de fraude.

Blyde argumentó la postura de la MUD en virtud de las violaciones de la ley cometidas durante el proceso, entre ellas varios centros que no abrieron a la hora de votación estipulada, la sustitución de candidatos y la reubicación de 274 centros electorales, decisión que afectó a más de 700.000 ciudadanos.

"Ni Venezuela ni el mundo se creen el cuento que nos echaron. Hemos solicitado a los comandos regionales que verifiquen todo el proceso, que se audite todo, incluso en los estados que declararon como ganadores a los candidatos de la Unidad", aseveró el dirigente opositor.

Blyde acusó al CNE de tener un "sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder", y dijo que los resultados ofrecidos hoy por las autoridades electorales "no reflejan la realidad".

"El propio Gobierno no puede explicar estos resultados", disparó.

La autoridad electoral de Venezuela adjudicó ayer al oficialismo 17 de las 23 gobernaciones en pugna en las elecciones regionales, resultados que contradicen los que señalaron las encuestas previas y varias proyecciones privadas conocidas a lo largo de la jornada electoral.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora perdió las tras gobernaciones que tenía hasta ahora (las de los estados Amazonas, Lara y Miranda) y en cambio ganó cinco, las de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, según anunció anoche la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en un mensaje televisado.

Mientras tanto, el escrutinio en el estado Bolívar no tenía una tendencia irreversible al momento del anuncio, por lo que no se sabía si quedará en manos de la MUD o del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.

"En este momento no reconocemos ninguno de los resultados", remarcó unas horas después el jefe de campaña de la MUD, y pidió a sus candidatos salir hoy a manifestar en las calles para respaldar el desconocimiento de los resultados oficiales.

Para Blyde, Venezuela se encuentra "en un momento muy grave para la República" ante "un sistema que no da confianza y que solo unos pocos creen que este sistema electoral es transparente y que puede brindar seguridades a quien vota en este país".

"Lo intentamos y lo hicimos con la conciencia de que somos demócratas, de jugar con las reglas y en contra de las reglas, pero urge hacer un llamado como ciudadanos y venezolanos, unificarnos en un mismo criterio. Este sistema electoral no es confiable", agregó.

Por último, instó a todos los políticos que están dentro y fuera de la MUD a unirse en una misma política y un criterio, "con una estrategia común", para así poder hacerle frente al Gobierno de Nicolás Maduro.