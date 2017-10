Cristina hizo un chiste en el programa de Rozín y Vidal le respondió

Con las elecciones del 22 de octubre muy cerca, Cristina Fernández de Kirchner decidió continuar con su visita a programas de televisión. En su paso por "Morfi, todos a la mesa", que conduce Gerardo Rozín, la ex presidenta le lanzó al conductor un chiste sobre el trato preferencial que éste tiene con María Eugenia Vidal.

"Yo te vi cuando le preguntabas 'Mariu decime, el semestre segundo... y ¿tenés novio nena? ¿no tenés novio? Y ella te pone caras y todos se miran y son esas entrevistas divinas. La señora está en la casa y dice 'mirá que linda nena'. Y cuando aparezco yo y dicen 'mirá que tiene vestido y qué se puso'", dijo Cristina.

Después, prosiguió con el tema del cual estaban hablando en la entrevista: "Los índices de inseguridad, y esto no lo digo yo, sino el Poder Judicial...", se encontraba diciendo cuando cortó su respuesta para reclamarle a Rozín: ""No me pateés abajo de la mesa che, me anda pateando abajo de la mesa, a que a (María Eugenia) Vidal no la pateas mañana, ni le pregunta nada", rió.

Rozín, en la misma sintonía, le dijo: "Ojalá mañana que viene Vidal no sea tan torpe yo", en alusión al incidente de haber chocado su pierna por debajo de la mesa con la de la candidata de Unidad Ciudadana.

Por la noche, María Eugenia Vidal fue invitada al programa de Beto Casella, Bendita TV, donde le mostraron un compacto de lo ocurrido en el programa de Rozín. Al respecto, la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires dijo: "De todo lo que se ha debatido en campaña me parece una nota de color, lo menos relevante. Lo importante es lo que cada uno hizo y puede hacer por los bonaerenses, al final del día se trata de eso y la gente elige, y este domingo tiene la oportunidad de volver a elegir, es el día donde los políticos nos callamos y la gente habla".