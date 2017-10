Vidal: "Antes que opinar sobre Maldonado mejor esperar al juez"

La gobernadora pidió "prudencia y sensibilidad con la familia"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidió hoy a la dirigencia "transmitir sentido común, tranquilidad, prudencia y sensibilidad y cuidar lo que decimos" luego de la aparición de un cuerpo en el Río Chubut, que podría ser el de Santiago Maldonado, y solicitó "respeto y dejar actuar a la Justicia".

Tras confirmar la suspensión de los actos de cierre de campaña de Cambiemos, hoy en La Plata y mañana en Lanús "por prudencia y sensibilidad con la familia" del joven, la mandataria provincial abogó por la cautela respecto de cualquier afirmación en torno a esta causa.

Consultada sobre algunos polémicos dichos de la diputada Elisa Carrió sobre el caso Maldonado, Vidal analizó que "Lilita siempre dice lo que piensa y durante muchos años habló en soledad y eso la pone en un lugar distinto de cualquier dirigente", pero destacó que "este es el momento justo de transmitir sentido común, tranquilidad, prudencia y sensibilidad, y cuidar lo que decimos".

En declaraciones a la prensa, Vidal agregó al respecto: "Si yo me pusiera en el lugar de la familia, pediría respeto y dejar actuar a la Justicia".



Entrevista completa:

La semana pasada, en un debate televisivo entre los candidatos a diputados por el distrito porteño, Carrió deslizó que había un "20% de posibilidades" de que Maldonado estuviera en Chile y, ayer, cuando un periodista informó que habían encontrado un cuerpo en las aguas frías del río patagónico, la socia de Cambiemos, que se encontraba en el piso, acotó: "como Walt Disney".

Al preguntársele si tenía precisiones sobre el cuerpo descubierto ayer, Vidal señaló: "No sé más de lo que sabe la gente. Siempre fui muy prudente en la campaña porque me parecía que este era un tema que no podía estar metido en el contexto electoral".

La gobernadora bonaerense insistió en la misma postura: "Me parece lo mejor que hable la familia, que hable el juez". "Siempre dije lo que todos queríamos: que Santiago apareciera con vida", enfatizó.

Al justificar la suspensión de los últimos actos de campaña de Cambiemos, y mencionar que otras fuerzas tomaron la misma decisión, Vidal expresó que ante las novedades de estas horas que podrían dar un giro al caso Maldonado "no corresponde" seguir con la actividad proselitista.

"Sentimos que hay un país que está esperando nuestra respuesta (en este sentido). La campaña fue lo suficientemente amplia como para decir todo lo que queríamos decir, no hace falta un acto más o un acto menos", finalizó.