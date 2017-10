Batistuta, muy crítico, con palos para Sampaoli y la AFA

Durante una entrevista periodística Gabriel Batistuta estuvo muy crítico con la AFA, con Sampaoli y con Tévez. Además defendió a Gonzalo Higuaín y contestó con ironía cuando le preguntaron sobre Daniel Angelici.

Sobre la Selección dijo que la vio "Bastante complicada. Ganó en la última fecha pero tampoco brilló... Tenemos que tomar en cuenta el rival que nos tocó en suerte. Ecuador estaba eliminado y no presentó el mejor de los equipos".

Al ser consultado sobre el actual DT del equipo argentino dijo que "Todavía no se nota la mano del entrenador, espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora".

Al hablar de Gonzalo Higuaín señaló que "No creo que se lo trató muy mal. Tuvo poca comprensión porque falló en dos momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar".

Sobre la AFA dijo que "Lo que pasó en los últimos 20 años fue lamentable, un desastre... Hubo de todo menos buen tratamiento hacia los actores principales, que son los futbolistas...".

Dijo también que "el retorno de Tévez no beneficiaría a Boca y que se había entusiasmado" con ser manager del equipo xeneize pero "Estuve esperando una llamada que nunca llegó: la de Angelici. Faltó que él me llame".