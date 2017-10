En esos términos se refirió el ex fiscal platense que celebró la medida de la fiscal Ávila de convocar a todas la partes a participar de la autopsia del cuerpo hallado el martes en el Río Chubut

El ex fiscal de Juicio de La Plata dr. Rubén Sarlo, se refirió a la últimas novedades que se conocieron en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano, tatuador y viajante que fue visto por última vez el 1 de agosto pasado en el Pu Lof Cushamen, una comunidad mapuche ubicada en la provincia de Chubut, próxima a la ciudad de Esquel.

Fuentes judiciales confirmaron este martes la aparición de un cadáver de una persona de sexo masculino que estaba flotando en una de las orillas del Río Chubut que pese a la correntada del curso fluvial estaba detenido en un sector por un entramado de ramas de sauce.

Al respecto Sarlo opinó que "la decisión adoptada por la fiscal del caso es muy bueno, habla muy bien de ella y de la institución" refiriéndose a la medida que dictó la dra. Silvina Ávila de que en la realización de la autopsia participen todas las partes que integran la causa. Manifestó que "la funcionaria tiene que poner a cada uno en el lugar que le corresponde porque evidentemente desde lo político hay un juego de intereses".

"A mi me ha tocado manejar temas importantes y realmente los zapatos aprietan. Este es un caso que está en el medio de la opinión pública y en unas coordenadas históricas especiales, a pocos días de una elección. Esto tiene que ver con el problema de si la Justicia es o no independiente del poder político. Ese es el tema que he visto en mi reciente visita a Europa, donde he escuchado el mismo planteo: si el poder judicial es independiente" comentó el ex conductor de JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

LEA TAMBIÉN: Ensenada: un baño de damas y un pasillo eran los calabozos de criminales narcos

LEA TAMBIÉN: Especialista asegura que era necesario aumentar la tarifa de luz pero no la del gas

LEA TAMBIÉN: El "Pata" Medina más complicado: lo acusan de “coacción” y “compulsión a la huelga”

En este marco Sarlo recomendó esperar las tareas periciales ya que "el hecho de que el documento de Santiago Maldonado haya sido encontrado entre las pertenencias del cadáver ese hecho no significa que se trate de esa persona".

Si bien no se han dado mayores precisiones al respecto, la justicia confirmó en las últimas horas que los restos humanos serán trasladados a la ciudad de Buenos Aires a fin de realizar las tareas periciales y determinar si se trata del joven desaparecido. También indicaron que entre las ropas del cadáver se halló documentación perteneciente a Santiago Maldonado y otros objetos.

La Fiscalía Federal de Esquel solicitó que en la autopsia del cadáver participen "el Cuerpo Médico Forense dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación"y "todas las partes que integran la causa, las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente".

Según Ávila si no intervienen "todos los legitimados en el expediente quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear".

Cerca de las 20 horas de este miércoles la familia de Santiago Maldonado y un equipo interdisciplinario de asesores brindaron una conferencia de prensa en la que analizaron las últimas novedades del caso y expusieron cuál será el curso de acción a seguir en las próximas horas.

"LA PAZ EN EL MUNDO ES MUY FRÁGIL"

En otro tramo de la entrevista que ofreció este miércoles, el fiscal Sarlo habló sobre sus participación en la segunda edición del Congreso Mundial por la Paz que se realizará el próximo 1 de noviembre en la ciudad de Ushuaia.

"Estoy sorprendido y halagado por la convocatoria debido a que siempre tuve actividad local. Después cuando me dedique un poco al terrorismo internacional y a la elaboración de una serie de estudios relacionados con el tema, evidentemente hay gente que piensa que tengo algo que aportar. Así que estoy muy comprometido con el tema ya que la Paz en el mundo es muy frágil" comentó.