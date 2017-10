Las redes sociales otra vez gambetearon la veda

Twitter y Facebook, dos plataformas que se usaron para difundir publicidad electoral

| Publicado en Edición Impresa

La entrada en vigencia de la veda electoral, ayer a las ocho de la mañana, no impidió que las redes sociales se volvieran escenario de una nueva jornada de la campaña de cara a las elecciones de mañana.

Twitter, Facebook, Instagram fueron algunas de las plataformas en las que, gracias al vacío normativo que existe al respecto, candidatos y dirigentes de todas las fuerzas difundieron propuestas o imágenes de campaña.

En tanto, servicios de mensajería también sirvieron para extender las campañas. Unidad Ciudadana lanzó una consigna a través de Whatsapp en la que instaba a sus adherentes a “convencer” a dos conocidos que hayan votado a otra fuerza en las PASO a hacerlo por la ex presidenta Cristina Kirchner en los comicios de mañana.

Herramienta clave en las campañas electorales en los últimos tiempos, las redes sociales están en una suerte de “zona liberada” con respecto a las restricciones que impone la veda. Como no estan alcanzadas por el Código Electoral, ofrecen la ventaja de continuar en campaña mientras rige la prohibición de realizar proselitismo.

Por eso, ayer después de las ocho, hora en que empezó a regir la veda, tanto el oficialismo como la oposición siguieron la campaña por las redes.

Uno de los mecanismos elegidos fue el del formato de “carta abierta” que los candidatos difundieron pocos minutos antes de las ocho y que siguieron replicando en las redes durante toda la jornada.

CARTAS

La postulante a senadora de Unidad Ciudadana escribió un mensaje que replicó en redes en el que pidió “respeto”, “reflexión” y “decisión” para construir un país “que nos merecemos”. Acompañó el texto con una foto de un celular en el que está escribiendo en Twitter la palabra “Respeto”.

En tanto, la gobernadora María Eugenia Vidal les escribió una carta “a todos los bonaerenses” en la que aseguró que “el domingo es el momento” para que hablen con su voto en las elecciones legislativas y resaltó que “el lunes, pase lo que pase”, seguirá “estando ahí” y “peleando” por los ciudadanos. “La incertidumbre y la tristeza de los últimos días hicieron que sienta que me quedé con cosas sin decirte. Cosas que no pueden esperar al lunes porque esta no es una elección más. En 2015 me dijiste: ‘sí, se puede’, cuando nadie lo creía. Y entonces creí”, comenzó la mandataria provincial el texto que replicó ayer durante todo el día en redes. En la misiva, difundida en la cuenta de Twitter, Vidal sostuvo: “Creí que no iba a haber más barones del conurbano, y pudimos. Creí que no hacían falta punteros ni narcos para entrar a un barrio pobre y entramos, para que cada vecino sienta que es un ciudadano con derechos y no un esclavo de favores”.

En tanto, durante toda la jornada, dirigentes y candidatos buscaron estirar la campaña subiendo a sus cuentas de redes sociales fotos de las boletas de los candidatos, spots publicitarios y fotos.