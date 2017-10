Cambiemos y un contundente triunfo en la Primera

Los vecinos de Pilar ratificaron su apoyo a la gestión del Intendente Nicolás Ducoté y a la lista de concejales de Cambiemos, encabezada por Jesica Bortule. El oficialismo obtuvo casi el 43% de los votos. La diferencia con la lista de Unión Ciudadana local fue de aproximadamente 7% puntos porcentuales, consolidando el respaldo de la comunidad a la gestión de Cambiemos Pilar.

En este sentido, Ducoté destacó: "Estamos muy felices con el resultado de estas elecciones, que nos alienta, nos da fuerza y renueva el compromiso y la resposabilidad de cara a todo lo que vamos a seguir construyendo juntos en Pilar. Queremos profundizar el cambio en nuestro distrito de la mano de nuestra Gobernadora, María Eugenia Vidal, y nuestro presidente, Mauricio Macri, para que nuestros vecinos vivan mejor. Hoy nuevamente le ganamos al pasado, le ganamos a las mentiras y a los que postergaron a nuestro distrito por tanto tiempo porque pensaban en ellos y no en los pilarenses".

"Quiero felicitar a todos los que participaron de la elección, a los fiscales y voluntarios que nos permitieron cuidar cada voto y colaboraron para que el proceso electivo fuera transparente para todos los partidos políticos. Quiero también felicitar a Jesi Bortule, una chica que con su compromiso, capacidad y dedicación asumió la responsabilidad de liderar a este equipo y no tengo dudas que va a consolidar desde el Concejo el cambio que Pilar necesita", agregó el Jefe Comunal.

Por último, Ducoté subrayó: "Mil veces nos dijeron que no podíamos, nos intentaron poner palos en la rueda, pero nuestro compromiso de hacer de Pilar el mejor lugar para vivir sigue intacto y hoy se renueva gracias al apoyo de la mayoría. Vamos a trabajar día y noche para hacerlo realidad".

Al respecto, Bortule, remarcó emocionada: "Quiero agradecer en primer lugar a todos los vecinos que con su voto nos dieron la responsabilidad de representarlos en el Concejo. En segundo lugar a Nico que me dio su apoyo, confianza y la enorme posibilidad de ser parte de este gran equipo de trabajo, además de ser un gran compañero en toda campaña. Y también quiero agradecer muchísimo a Este es el resultado del trabajo en equipo, no sólo con todos los voluntarios que nos acompañaron, si no también con todos los vecinos que confiaron en que el cambio en Pilar es una realidad y lo vamos a profundizar. Gracias a todos ellos que lograron hoy que este gran equipo sea más grande en toda la provincia y el país".

Ducoté asumió como Intendente de Pilar en 2015 cuando obtuvo el 46,48 % de los votos frente al 35,86 logrado por el Frente para la Victoria, que lideraba Humberto Zúccaro. En estos comicios, Unidad Ciudadana, liderada por Federico De Achával, hizo la peor elección del peronismo en Pilar, y el Frente 1 País, de Sergio Massa, quedó como la tercer fuerza política a nivel local, con menos del 11%.

Una innovación de esta elección es que Cambiemos Pilar tuvo un moderno sistema de fiscalización. Desarrolló herramientas tecnológicas que permitieron tener un conteo en tiempo real de la carga de datos de todas las fuerzas políticas en todas las escuelas.

Cientos de vecinos, voluntarios y fiscales que participaron en las elecciones se acercaron al local partidario de la calle Lorenzo López, en Pilar Centro, donde Docuté y Bortulé saludaron y agradecieron al equipo y a los vecinos por el apoyo y el trabajo realizado.

Gran elección en Merlo e importante aporte de senadores

La gran performance también se vio reflejada en Merlo, bastión peronista y distrito de mayor caudal electoral, donde Cambiemos alcanzó el 28,6%, detrás de Unidad Ciudadana con el 48,9%. En el búnker de Cambiemos reconocían el trabajo territorial de Néstor Abbas, operador todo terreno de Horacio Rodríguez Larreta, a cargo del armado y de la Mesa local de Cambiemos, que permitió que se incorporen no solo 4 concejales a nivel local sino que también Aldana Ahumada sea la cuarta Senadora provincial de esa sección.

Con el 28,6% obtenido ayer supera ampliamente lo alcanzado en las elecciones del 2015 (19%), y 6 puntos de diferencia a favor respecto de las PASO de agosto pasado. De cara a lo que viene, Cambiemos consolida una gran base política con votos, figuras y una estructura como para disputar la intendencia de Merlo, hoy en manos de Gustavo Menéndez.

Arrasador triunfo en San Isidro por encima del 61 %

Con el 61,12% de los votos obtenidos, Cambiemos se impuso con holgura en San Isidro en las Elecciones Legislativas, y reafirmó el respaldo que los vecinos expresaron en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto.

De esta manera San Isidro se convirtió en el distrito del Conurbano que mayor cantidad de votos aportó a Cambiemos: 125.798 sufragios.

Con el 99% de las mesas escrutadas, la segunda fuerza fue Unidad Ciudadana, que alcanzó un 21,53%.

La lista de 1Pais queda lidera Sergio Massa quedó dramáticamente relegada al tercer puesto al obtener el 9,06%.

A las 22, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se refirió a los resultados de las elecciones en el distrito. "El triunfo es muy importante porque ratifica el rumbo que el Municipio, la Provincia y la Nación tomamos hace dos años. Nos emociona que los sanisidrenses respalden el trabajo que venimos realizando y nos da fuerzas para seguir enfocados", sostuvo Posse.

Además remarcó: "Seguiremos adelante con la humildad de todos los días, dialogando con los vecinos e instituciones para mejorar la gestión".