Ari Paluch fue denunciado por acoso y salió a defenderse: "Quise hacer un give me five"

Fue acusado por una microfonista del canal A24. Esta mañana en su programa "El Exprimidor" el conductor dio su versión de los hechos

Ari Paluch fue denunciado por acoso sexual por parte de una microfonista del canal A 24 y en medio del escándalo que desató el caso esta mañana salió a defenderse a través de su programa radial, donde señaló que en realidad quiso hacer un "give me five" y terminó tocando la cadera y las partes íntimas de la mujer que radicó la denuncia.

La noticia estalló el sábado y después de que fuera trendic topic en Twitter durante todo el fin de semana, hoy Paluch expresó en su programa "El exprimidor" que "he sido difamado de una manera demoledora", en alusión a los comentarios que se reprodujeron en cantidad en las redes sociales tras las acusaciones.

Según trascendió, la sonidista afectada por la situación de acoso se llama Ariana y declaró que el martes 17 al acercarse a Paluch para retirarle el micrófono este le tocó la cola

Paluch, quien el fin de semana no participó de la cobertura de las elecciones, además dio a conocer una carta en la que dio su versión de los hechos.

La carta de Ari Paluch

Por la presente me comunico con ustedes con la intención de manifestar mi pesar por lo ocurrido el pasado 17 de octubre, en torno a las 14 horas en el estudio 1 de la emisora. Al término del programa y en el apuro por la rotación que implica el cambio de horario, me despedí raudamente de los presentes en el estudio y en tales circunstancias involuntariamente al querer saludar a la señorita microfonista, sin ninguna mala intención, toqué su cadera. Inmediatamente percibí que en el movimiento mi mano había hecho contacto con parte de su trasero. Consternado inmediatamente le pedí disculpas tal como corresponde. Inmediatamente después, como cada día, me retiré de la emisora. Notificado posteriormente que el hecho en cuestión derivó en una situación que generó una denuncia por parte de la señorita repetí enfáticamente el pedido de disculpas ya que no debí saludarla siquiera rozarla parte alguna de su anatomía. Reitero mi disposición a manifestar que no tuve voluntad alguna de ultrajarla y que inmediatamente mis disculpas fueron sinceras, genuinas y no hicieron más que mostrar mi pronta intención de rectificar la incómoda circunstancia generada accidentalmente, sin intención, sin desearlo, sin propónermelo, sin ningún tipo de afán ultrajante. Con el deseo de que mi sincera descripción de los hechos acerca de un lamentable accidente, sumado a mi férrea necesidad de disculparme pueda servir para cerrar este lamentable e indeseado capítulo me despido apenado y a su vez esperanzado a que esta misiva sirva para restablecer la armonía y el buen entendimiento entre compañeros de trabajo.