Cambiemos ganó a nivel provincial y sumó 4 diputados a la Legislatura

En tanto, el kirhcnerismo logró el ingreso de otros dos diputados al obtener el segundo puesto

La alianza Cambiemos de La Plata lograba sumar ayer a cuatro diputados provinciales que representen a la Ciudad, en la Legislatura bonaerense, al obtener el 48,3% de los votos para ese nivel.

Piparo, Barros Schelotto, Rovella y Bardón pasan a formar parte de la legislatura. Con más de 20 puntos porcentuales debajo, con el 27,8% de los votos, Unidad Ciudadana ingresó a los otros dos legisladores que le corresponden a la sección capital.

De este modo Florencia Saintout y Guillermo Escudero ingresan a la legisltaura. En tanto que la alianza 1País representada por José Arteaga, muy lejos del piso, no logró sumar representantes. Por lo tanto, de los seis diputados, cuatro fueron para el oficialismo y dos, para el kirchnerismo.

En diálogo con EL DIA, Píparo afirmó: “Voy a sumarme al bloque de Cambiemos como una ciudadana más. El objetivo es seguir peleando por una Justicia más justa, que es lo que a mi me trajo acá. No vamos a imponernos por tener un número más amplio, seguiremos privilegiando el diálogo. El presupuesto provincial no es muy holgado, por lo que vamos a apelar al ingenio para ayudar a concretar objetivos para la Ciudad y la Provincia".