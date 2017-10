Cambiemos mantiene la mayoría en el Concejo Deliberante marplatense

La lista de Cambiemos, encabezada por Vilma Baragiola, se impuso ayer ampliamente en las elecciones con el 48,66 por ciento de los votos, lo que le permitirá al oficialismo mantener una cómoda mayoría en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata El segundo lugar quedó para Unidad Ciudadana, que sacó un 26,75 por ciento, con su primer concejal representado por Marcos Gutiérrez.

La tercera fuerza, con un 10,45 por ciento de los votos, fue para 1País, con Ariel Ciano. Las otras tres listas que se presentaron en General Pueyrredon (el Frente de Izquierda, el Frente Justicialista y Acción Marplatense) no llegaron al piso del 8,33% para ganar escaños. El caso más llamativo es el de AM (Acción Marplatense) , que hace dos años gobernaba el distrito y por primera vez en su historia no llegó a sumar bancas.

Cambiemos obtuvo seis bancas en el cuerpo legislativo local y, junto con los que ya tenía, sumará 13: una mayoría que le permitirá imponer sus proyectos a partir del 10 de diciembre y frenar cualquier intento opositor que le disguste. Unidad Ciudadana logró cuatro bancas y, con las dos que no ponía en juego, llegará a seis, lo que ubicará al kirchnerismo como la bancada opositora más numerosa.

Los últimos dos escaños de los 12 que se renovaban ayer fueron para 1País. Así, el massismo cumplió el objetivo de retener representación parlamentaria en el distrito.

A partir del 10 de diciembre, ingresarán en el Concejo Deliberante los siguientes ediles: Vilma Baragiola, Guillermo Volponi, Angélica González, Ariel Martínez Bordaisco, Cristina Coria (que renueva su mandato) y Mauricio Loria (yerno del intendente), todos por Cambiemos En tanto, la mayor fuerza opositora estará representada por Marcos Gutiérrez, Virginia Sivori, Daniel Rodríguez y Verónica Lagos.

Tanto Gutiérrez como Rodríguez ya forman parte del cuerpo deliberativo y extenderán su permanencia. Por otro lado, en tercer lugar, el massismo continuará con sus dos bancas, que tras la salida de Héctor Rosso y Cristian Azcona en diciembre, serán ocupadas por Ariel Ciano y Mercedes Morro.