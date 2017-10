Frontal y sin pelos en la lengua, el técnico analizó el momento del equipo y de sus principales objetivos

Por LEANDRO DUBA

Cambaceres arrancó la nueva temporada con las mismas urgencias y necesidades respecto del torneo anterior. El “karma” del descenso y el acoso permanente del promedio son dos obstáculos que deberá sortear si es que pretende mantener la categoría. Sin dudas que son cuestiones complicadas y difíciles de resolver en poco tiempo, pero “salvables” si se trata de fútbol.

En el actual campeonato de Primera C, que ya tiene dado sus primeros ocho pasos, Cambaceres lleva cosechados once puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y dos derrotas. No es una puntuación despreciable, aunque todavía está muy lejos de alcanzar la línea de aquellos equipos que también luchan por no descender.

Pero hay otra realidad que conspira, de alguna manera, con el deseo de todos. El equipo, después de una profunda depuración, está en pleno proceso de formación. Su entrenador, Ricardo Kuzemka, sabe que para que el sistema adquiera el funcionamiento que pretende, se necesitan muchas horas de trabajo.

En un mano a mano con este diario, el entrenador del Rojo de Ensenada analizó el momento del equipo, las posibilidades en este certamen y los objetivos que tiene por delante.

-¿Para qué está Cambaceres en este campeonato?

- El equipo está para pelear la permanencia en la categoría. No podemos pensar en otra cosa, porque es una formación nueva, y le costará tomar una identidad. Debe tener como identidad el orden y la paciencia. Y mostrarse con las cualidades de un equipo: la concentración y la fortaleza mental. Esto quiere decir que las pocas chances que tiene las debe saber resolver para sacar provecho. También debe apuntar a ser un equipo ordenado, sacrificado e inteligente para poder capitalizar las oportunidades que se le presentan en el arco de enfrente.

-¿Es un peso afrontar cada partido sabiendo que el descenso está presente?

- No pesa el descenso. Sabemos cual es el objetivo. No debemos mirar el final sin antes transitar el camino. Eso sería una locura. Hablo del camino que nos permita salvarnos. Creemos que esta temporada es tan o más difícil que la anterior.

-¿ Es consciente el jugador de lo que se está jugando?

- Se lo digo hasta dos veces por semana. Para muchos es una presión. Para otros, quizás no.

- Once puntos no es una cifra despreciable si se tiene en cuenta que hubo un profundo recambio en el plantel.

- Valoramos cada punto que sacamos. Tenemos que saber valorar y ver cómo seguimos en cada partido. Nuestro objetivo es saber afrontar cada compromiso y su importancia, porque nos estamos jugando el descenso.

-¿Por qué le cuesta al equipo acomodarse en los partidos. Cómo si entrara dormido?

- Porque hay mucha gente joven. Además, muchos no saben escuchar porque si hay algo que tiene este cuerpo técnico es darle al jugador la mayor información posible del rival, para que se de cuenta cuáles son los puntos a tener en cuenta en lo defensivo y por dónde se lo puede atacar para sacar ventaja. Hacemos nuestro trabajo para que puedan defenderse dentro del campo de juego.

-¿Qué características tiene Cambaceres como equipo?

- Es un equipo joven, en proceso de formación. Con ganas, pero todavía con muchísimas cosas por aprender. Esa necesidad de aprender lleva al jugador a que tenga tranquilidad para desarrollarse de otra manera y con objetivos precisos. El descenso es un tema que pesa y la obligación también. Y si tenés gente joven, pesa mucho más.

- De todos los partidos que jugó el equipo, ¿cuál te dejó realmente conforme?

- De cada partido rescato algo. Ya sea algo para corregir o algo para potenciar, pero de todos extraigo algo. Voy a seguir a muerte trabajando para que este equipo se identifique con el orden. Para que no permita que el rival saque ventaja. Como nuestro déficit pasa por lo defensivo, no podemos cometer desequilibrios del medio hacia atrás. Ahí hay que trabajar.