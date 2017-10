Cambiemos sumó 4 diputados

La lista que encabezó Piparo obtuvo el 48,3%. Dos bancas para los K

| Publicado en Edición Impresa

La alianza Cambiemos de La Plata lograba sumar ayer a cuatro diputados provinciales que representen a la Ciudad, en la Legislatura bonaerense, al obtener el 48,3% de los votos para ese nivel. Más de 20 puntos porcentuales debajo, con el 27,8% de los votos, Unidad Ciudadana ingresó a los otros dos legisladores que le corresponden a la sección capital, en tanto que la alianza 1País, muy lejos del piso, no logró sumar representantes.

Dado estos resultados del escrutinio provisorio pero con una tendencia irreversible, por el oficialismo ingresarán el 10 de diciembre a la Cámara de Diputados provincial para representar a La Plata, la activista local Carolina Piparo, el reelegido diputado radical del Rapaca, Diego Rovella, la dirigente Carolina Barros Schelotto y el monzonista Guillermo Bardón.

En tanto, por el utrakircherismo ingresará a Diputados la camporista Florencia Saintout y el dirigente Guillermo Escudero.

La alianza 1País, en tercer lugar, obtuvo el 8,9% de los votos y no logró incorporar legisladores por nuestra ciudad. Llevaba en la boleta al concejal massista José Arteaga, a Paula Marconi, a Pedro Fernández y a Liliana Bahía.

Por lo tanto, de los seis diputados, cuatro fueron para el oficialismo y dos, para el kirchnerismo.

Anoche, en el bunker del frente oficialista, ubicado en 61 entre 12 y 13, Piparo, quien tomó conocimiento público tras ser víctima de un violento asalto por el que murió su hijo no nato, celebró el resultado y, junto a Rovella, subrayó la necesidad de la Ciudad de contar con representación que defienda las partidas que le corresponden ante las cámaras legislativas de la Provincia.

En diálogo con EL DIA, anoche afirmó: “Voy a sumarme al bloque de Cambiemos como una ciudadana más. El objetivo es seguir peleando por una Justicia más justa, que es lo que a mi me trajo acá. No vamos a imponernos por tener un número más amplio, seguiremos privilegiando el diálogo. El presupuesto provincial no es muy holgado, por lo que vamos a apelar al ingenio para ayudar a concretar objetivos para la Ciudad y la Provincia”, dijo Carolina Píparo.

Por su parte, el radical Diego Rovella, segundo en la lista, remarcó que “con estos números vamos a tener otra espalda para debatir el presupuesto provincial y avanzar en diferentes temas que son trascendentes para La Plata y para la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

Muy diferente fue el ánimo que predominó en el entorno de 1País, desde donde Arteaga atribuyó el resultado a “la pronunciada polarización entre el gobierno y el kirchnerismo”.