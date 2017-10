Urtubey dijo que el peronismo "es un caos" y que "no lo conduce nadie"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuyo espacio sufrió una impactante derrota electoral a manos de Cambiemos, advirtió esta mañana que al "peronismo hoy no lo conduce nadie" y "es un verdadero caos" que debe ser reorganizado "entre todos".

"Tenemos que entender que el peronismo tiene que cambiar", resaltó el mandatario salteño y alertó que si la dirigencia pretende que el justicialismo sea el mismo de "hace unas cuantas décadas, está perdido porque el mundo cambió, la Argentina cambió".

Tras reconocer que la derrota electoral en su provincia "afectó" su aspiración a competir por la Casa Rosada, Urtubey insistió en la necesidad de "dialogar" con sus pares para lograr rearmar el partido, golpeado luego del contundente apoyo electoral que el gobierno de Mauricio Macri recibió el domingo en gran parte de la geografía argentina.

"Al peronismo hoy no lo conduce nadie; es un verdadero caos que debemos organizar entre todos", planteó el gobernador, quien en las últimas horas renunció a la presidencia del PJ salteño pero el Consejo Provincial no la aceptó y convocó a un congreso para analizar el futuro partidario local.

Urtubey reiteró que para recuperar el partido y darle oxígeno "Hay que cambiar. Después de la derrota de 2015 no se tomó plena conciencia, pero después de la derrota, peor, de este fin de semana, me parece que todos tomaron conciencia y espero que podamos dialogar".

El domingo pasado, el Frente Unidad y Renovación, que lidera el mandatario salteño, sufrió una derrota a manos de Cambiemos, que obtuvo el 30,83 por ciento mientras que el justicialismo cosechó el 24,05 por ciento de los votos. Un poco más atrás, con el 22,55 por ciento, quedó la kirchnerista Unidad Ciudadana.

Cuando se le preguntó si los resultados comprometen su proyecto presidencial, Urtubey admitió: "Siempre afecta perder. Lo dije siempre hasta el cansancio, quiero ser parte de un proyecto colectivo, después, el posicionamiento me pone el rol o no me pone el rol de candidato". Y agregó: "Pero, si no hay una construcción colectiva, ¿candidato de qué vas a hacer?", prosiguió y advirtió: "El peor problema que puede cometer el peronismo, y jamás cometería yo porque algo de política sé, es poner una candidatura primero que un espacio político, porque si no fracasás seguro".