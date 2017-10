Carrió le contestó a De Vido por el champagne

La diputada se refirió vía redes sociales a los dichos que el ex funcionario kirchnerista vertió al momento de entregarse en Comodoro Py. Ante la prensa ironizó: "Mándenle champagne a la doctora Carrió"

El ex ministro kirchnerista y actual diputado Julio De Vido se entregó esta tarde en los tribunales de Comodoro Py en medio de un fuerte operativo de seguridad, e ironizó ante los medios que le envíen "champagne a la doctora Carrió"

En los tribunales del barrio porteño de Retiro, al ingresar al juzgado y antes de quedar detenido De Vido hizo esa alusión a la diputada electa por Vamos Juntos Elisa Carrió, quien en el cierre de campaña, la semana pasada en el microestadio de Ferro, había celebrado los pedidos de desafuero y detención por parte de la Justicia Federal con la frase: "¡Qué caviar, qué champagne!".

Un rato después de la aparición de De Vido en Comodoro Py, la diputada le respondió al ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner a través de Twitter: "Que no me manden (champagne), porque no tomo alcohol".

Que no me manden, porque no tomo alcohol. pic.twitter.com/TDPQEKRrIf — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2017

De Vido se entregó poco después de las 14 en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, donde se tramita la causa que lo investiga por presunta defraudación con fondos destinados a Yacimiento Carbonífero Río Turbio, donde había una orden de detención en su contra, sumada a otra por la causa a raíz de irregularidades y sobreprecios en la importación de gas licuado.

Previamente, y tras conocerse la noticia del desafuero de de Vido por parte de la Cámara de Diputados, cientos de personas se congregaron frente a la entrada del edificio donde posee un departamento el ex ministro de Planificación, a la espera de que efectivos de Gendarmería, en el marco de un operativo que fue desplegado en avenida Del Libertador al 2200, y Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, dieran con el diputado kirchnerista para proceder a su detención, aunque luego se entregó por voluntad propia.

LAURA ALONSO CELEBRÓ EL DESAFUERO DE DE VIDO

La titular de la Oficina Anticorrupcion, Laura Alonso, celebró hoy como un "momento histórico" el desafuero del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, al hablar en la Bolsa de Comercio durante el II Congreso de Compliance.

"Se trata de un momento histórico. Es verdaderamente impactante que en menos de 24 meses las causas (judiciales que originaron el pedido de detención y el desafuero) se hayan movido tanto", dijo Alonso, y destacó el voto de 176 diputados que "hoy decidieron que De Vido no puede pertenecer más a ese cuerpo".

La jefa de la Oficina Anticorrupción opinó que "a veces se minimizan estas cosas, porque son tantos los hechos que pasan", pero señaló que "este pedido de detención de hoy no es un hecho para minimizar".