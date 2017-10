El oficialismo asegura tener los votos para aprobar el desafuero de De Vido

"Tenemos los números, holgadamente", aseguró Waldo Wolff, diputado por Cambiemos

El diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff consideró hoy que en el Congreso se obtendrán "los números necesarios para votar el desafuero" del diputado y ex ministro Julio De Vido durante la sesión convocada para hoy.

"Tenemos los números, holgadamente, para votar el desafuero de Julio De Vido. En nuestro bloque somos 87, y tengo entendido que nos van a acompañar también la izquierda, que anteriormente no lo había hecho, así como el massismo, el peronismo y veremos si el kirchnerismo también porque hasta ayer no se ponían de acuerdo", afirmó el ex vicepresidente de la DAIA en declaraciones a la prensa.

Ayer, el oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió en la comisión de Asuntos Constitucionales emitir dictamen de mayoría sobre el proyecto que acepta el pedido judicial de desafuero parlamentario del ex ministro y hoy buscará avalarlo en una sesión especial que comenzará a las 11:30hs.

El texto recibió el apoyo de los diputados del Frente Renovador, del Justicialismo, de Unión por Córdoba, del Frente Misionero, del GEN y de Juntos por Argentina, y reunió así la firma de 23 de los 34 integrantes de la comisión, de tal manera que el dictamen quedó en condiciones de ser debatido hoy por el plenario de la Cámara.

"Si el kirchnerismo no vota, igual alcanza el número", precisó Wolff e insistió en que "Julio De Vido será desaforado".

Consultado sobre la injerencia del Poder Legislativo sobre el Judicial, el diputado aclaró que "pedimos el desafuero porque hay denuncias con semi prueba de que De Vido intentó destruir pruebas" y aclaró que "no estamos condenándolo sino que estamos haciendo que se presente a la Justicia sin fueros" para que "después de ser indagado pueda ser detenido, o no".

Para concretar el desafuero, Cambiemos y quienes acompañan la iniciativa deben reunir las dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación.

Desde Cambiemos estiman que cuentan con entre 160 y 165 votos, número que alcanzaría para llegar al requisito de los dos tercios de los presentes en el momento de la votación del desafuero.

Ayer, no firmaron el dictamen los nueve diputados del kirchnerismo que integran la comisión, ya que no asistieron a la reunión.