El fiscal Romero destacó la “prudencia” del dr. Lleral en el caso Maldonado

El fiscal platense, Marcelo Romero destacó en las últimas horas el accionar del magistrado Gustavo Lleral quien tiene a su cargo la causa que investiga la circunstancias en las que se produjo la muerte de Santiago Maldonado, el joven artesano, viajante y tatuador que estuvo desaparecido más de 70 días y cuyo cuerpo fue hallado el 17 de octubre en el río Chubut.

"El dr. Lleral se está manejando con prudencia, que es una de las virtudes del juez. No sólo el conocimiento jurídico y la equidad si no la prudencia, esta virtud que muy pocas personas tienen y que son aquellos que se convierten en magistrados judicantes, es decir, aquellos que deciden, no como los que pedimos, los que somos parte como los fiscales defensores si no el que está en el centro de la balanza y es el que tiene que inclinar para un lado o para el otro" opinó Romero en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .

Agregó al respecto que "(Lleral), se está manejando con prudencia, tiene un perfil mediático muy bajo a diferencia del dr. Otranto que justamente por un reportaje ante el diario La Nación fue automáticamente recusado".

En esa entrevista Otranto señaló que no descartaba la posibilidad de que Santiago Maldonado pudiera haberse ahogado. Según explicó Romero, un juez "no puede emitir opinión de puntos a decidir, algo que sí podemos hacer los fiscales y defensores. El magistrado puede hacer a lo sumo hablar sobre una causa una vez que hayan tomado una resolución traduciendo al lenguaje común la parte técnica de la justicia".

Destacó en otro orden el cuidado que se tuvo a la hora de trasladar el cuerpo hallado en el río Chubut y remarcó que fue muy importante la minuciosidad que se empleó para realizar la autopsia sobre los restos del joven artesano, una situación, que a su entender "fue muy diferente a lo que tuvo lugar en el caso Nisman".

