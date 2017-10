Intiman a Boudou a que justifique el origen del dinero en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Jorge Di Lello requirió hoy que se intime al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, a justificar el origen del dinero que se usó para la compra de un departamento de su ex novia Agustina Kampfer, de 80 mil dólares, en su poder, y de bienes de su supuesto testaferro José María Nuñez Carmona, en un dictamen presentado en la causa por enriquecimiento ilícito abierta al ex funcionario.