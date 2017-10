La diputada electa de Cambiemos acusada de maltrato infantil aseguró que asumirá el cargo

Joanna Picetti, octava en la lista de Cambiemos en Capital Federal y que precisamente obtuvo ocho bancas en el Congreso Nacional por la Cámara de Diputados, aseguró que "fui elegida y voy a asumir", luego de que Elisa Carrió dijera que debía ser excluida al tener denuncias por maltrato infantil.

Si bien la diputada electa está sobreseída con sentencia firme de varios tribunales de toda responsabilidad por los delitos imputados, Carrió expresó públicamente la idea de expulsarla. "Carrió nunca me recibió ni me dio posibilidad de explicarle. No entiendo por qué. El ministro Frigerio y Diego Santilli me dijeron que tenía que bajar. ¿Por qué? Por simples versiones", dijo Picetti.

Sin embargo la justicia, con la firma de María Servini, le dio razón a Carrió y sentenció que no podía participar de la elección. La perjudicada apeló la sentencia y asegura que el 10 de diciembre se presentará a asumir su banca de diputada.

"Soy diputada electa porque fui elegida en las PASO y fui elegida en las últimas elecciones y del fallo, que lo vi solamente en los medios, no estoy notificada, con lo cual debería ser diputada electa", aseguró finalmente.