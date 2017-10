Con cuestionamientos al peritaje, Sergio Maldonado sostuvo que su hermano "fue asesinado" 

El hermano de Santiago Maldonado dijo hoy que al joven artesano "lo asesinaron", advirtió que fue víctima de "desaparición forzada" y cuestionó que los peritos "opinen cuando no están todas las pruebas" sobre la muerte, mientras la abogada aseguró que el cuerpo "no estaba" en el lugar del río Chubut donde finalmente fue hallado. Sergio Maldonado denunció que la familia sufre "hostigamiento" en redes sociales y manifestó que con el hallazgo del cuerpo, ocurrido el 17 de octubre luego de permanecer desaparecido desde el 1ro. de agosto tras una protesta mapuche reprimida por Gendarmería en Chubut, "se nos sacó la mochila de la búsqueda vivo".

"El apareció muerto, lo asesinaron. Es una desaparición forzada", sostuvo en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de Aministía Internacional junto a la abogada de la familia, Verónica Heredia, y su esposa, Andrea Antico. Maldonado afirmó, en ese sentido, no entender "por qué los peritos salen a opinar cuando no están todas la pruebas. Hay que seguir esperando para ver qué pasó". La abogada de la familia aseguró que se trata de "una causa de desaparición forzada de personas seguida de muerte" y explicó que el artículo 142 del Código Penal prevé "una pena de 10 a 25 años en caso de desaparición, pero si se encontrara el cuerpo sin vida la pena prevista en el artículo es de prisión perpetua".

PARA LA ABOGADA, HUBO "DESAPARICIÓN FORZADA"

"Quiere decir que con el hallazgo del cuerpo de Santiago, tenemos toda la figura penal", destacó la abogada, y manifestó que la desaparición forzada "comienza con la privación de la libertad de la persona y continúa con la negación de la privación de la libertad y el ocultamiento de la prueba". En ese sentido, dijo que "una vez que el Estado reconoce que está investigando este hecho para determinar si es o no, es el propio Estado el que debe decir por qué este caso no es desaparición forzada".

"Todos los hechos en las dos causas acreditan hasta la fecha que se continúa investigando este tipo penal", expresó la abogada, y agregó que "sobre todo, porque el hallazgo del cuerpo no fue producto de una investigación, de buzos avezados ni de perros adiestrados o tecnología novedosa, sino porque simplemente el cuerpo estaba en ese lugar donde más de una vez, nosotros decimos cuatro veces, la propia Prefectura rastrilló ese lugar".

Heredia advirtió que "el cuerpo de Santiago no estaba en un lugar donde hubiera sido necesario rastrillar para encontrarlo, simplemente uno tenía que pararse, ver el río, y ahí podía ver el cuerpo". "Ayer declararon el prefecto Ruata, a cargo de los ratrillajes, y dos buzos. Y los tres dijeron que en ese lugar no existen pozos. El único pozo que tenían ya relevado era cinco kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago", explicó.

"LA ALTURA DEL AGUA EN AGOSTO ERA DE 30 CENTÍMETROS"

La abogada de la familia sostuvo que "la altura del agua en ese lugar es de 1,30 metros a la fecha, el 18 de septiembre era de un metro y el 1ro. de agosto era de 30 centímentros. En ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago" y dijo que el joven "medía 1,72". "Esto es lo que el Estado debe responder. Por eso vamos a seguir insistiendo en la desaparición forzada", advirtió Heredia, y destacó que la familia pide "una investigación imparcial, que hasta ahora no tuvimos".

Heredia afirmó sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo que "objetivamente no puedo decir que lo colocaron, nosotros decimos que el cuerpo no estaba en el lugar" donde finalmente fue encontrado. Asimismo, expresó que en la audiencia que mantuvieron ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Uruguay "se pidió la ampliación de la medida cautelar, porque está en peligro conocer la verdad" de lo que pasó con el joven.

"No fuimos notificados todavía de los informes prelimianres de la autopsia. No sabemos hoy ni como, ni donde, ni por qué murió Santiago", aseguró, mientras Maldonado dijo que aún no retiraron el cuerpo de la morgue porque espera "que estén los resultados finales" y sostuvo que "no sabemos" cuándo estarán.

"ME HUBIERA GUSTADO QUE (LLERAL) HAYA ESPERADO Y NO DECIR ALGO A MEDIAS"

El hermano del joven también se refirió a la investigación a cargo del juez federal Gustavo Lleral, al expresar que "es lo que tenemos. El dijo que iba a encontrar a Santiago y lo encontró, y apostamos a que se encuentre la verdad". Sobre las declaraciones del magistrado respecto de los resultados preliminares de la autopsia, Maldonado sostuvo: "Me hubiera gustado que haya esperado y no decir algo a medias".

Asimismo, confirmó que la familia concurrirá en diciembre al Vaticano para ser recibidos por el papa Francisco y ratificó que el 1ro. de noviembre marcharán desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en reclamo de "justicia" por su hermano.