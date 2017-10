Formalizan el pedido de destitución del camarista Freiler

Lo acusan de no poder justificar gastos millonarios con sus ingresos. El veredicto, el 17 de noviembre

| Publicado en Edición Impresa

Los acusadores en el Jury de Enjuiciamiento contra el camarista federal Eduardo Freiler propusieron la destitución por mal desempeño de su cargo y eventual comisión de delitos. Los encargados de la acusación, los consejeros Pablo Tonelli y Miguel Piedecasas, reprocharon a Freiler que sus gastos no coinciden con sus ingresos y señalaron una inconsistencia de $30 millones en el término de cinco años. En tanto, se informó que el veredicto se conocerá el próximo 17 de noviembre a las 9.

Entre las razones del incumplimiento, le critican a Freiler que omitió declarar bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales, no indicó el origen de los fondos con los que los adquirió y eligió no pagar impuestos. “Esa omisión no fue para darle de comer a sus hijos sino para comprar automóviles, motos de agua y otros bienes suntuosos”, embistió el consejero Tonelli. Además, según la acusación, el magistrado posee un inmueble de 600 metros cuadrados en Olivos -cerca de la quinta presidencial-, otros automóviles y terrenos.

“ES DE LOS QUE NO QUEREMOS”

“Tiene un nivel de vida que excede sus ingresos”, enfatizaron los acusadores, quienes concluyeron que “si hay un magistrado cuya transparencia genera dudas, debe ser apartado” de su cargo.

“Freiler es el ejemplo de los jueces que no queremos en el Poder Judicial”, agregaron. En ese contexto, pidieron la destitución como corolario del juicio político al que está siendo sometido por decisión del Consejo de la Magistratura, que lo envió allí en el marco de una tumultuosa sesión en la que no se le permitió votar a un consejero que estaba esperando en la Corte Suprema para asumir su cargo.

Por la tarde llegó el turno del alegado de José María Olivares, defensor del camarista Freiler, quien pidió que se “rechacen todas las acusaciones” contra su cliente por considerarlas “ambiguas” y sin “respaldo técnico”.

Luego de ello, el propio Freiler pronunció sus últimas palabras ante el tribunal, antes de que se conozca el veredicto. El camarista suspendido negó ser “un juez corrupto” y dijo sentirse “orgulloso” de los “principios jurídicos” con los que dictó sus fallos.

“Estoy orgulloso de mi desempeño como juez”, sostuvo e ironizó con que “el Presidente (Mauricio Macri) querrá que me sume al grupo de jueces que lo representen”. También manifestó que “afirman cosas sobre mí que no pueden probar y no me voy a defender de cosas que no probaron”, y consideró que “el proceso en mi contra fue casi un juicio ejecutivo, por la rapidez”.

Freiler explicó por qué no dimitió, como hicieron otros colegas, antes que afrontar este proceso: “El renunciar, como le sugirieron a mi defensor, hubiera sido legitimar las cosas que se decían de mí”, sentenció. Y completó: “Siempre me puse a disposición. El hecho de no renunciar demuestra mi voluntad de respeto” a sus juzgadores. El camarista aludió a uno de los puntos de la acusación y precisó que “se llegó a decir que no pagaba ningún impuesto”, lo cual calificó de “falsedad”. “Trataron de encontrar algo malo. Los acusadores usaron las mismas falsedades que la prensa”, se ofuscó Freiler.