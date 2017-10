Stolbizer elogió a Vidal, pero aclaró que "no espera un acercamiento"

La diputada nacional Margarita Stolbizer tuvo palabras elogiosas para la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pero dijo que hay mucho de "especulación" en las versiones que indican que podría pasar a Cambiemos, y aclaró que no tuvo ni espera "ningún tipo de acercamiento" de parte del oficialismo.

"Considero a la gobernadora una persona muy valiosa. La aprecio mucho y creo que está dando una gran batalla. He sido crítica de la gestión, porque tiene muy buenas intenciones pero no puede mostrar muy buenos resultados", indicó Stolbizer en una entrevista que concedió a Radio Nacional.

Por ahora no hubo ofertas para Stolbizer desde Cambiemos, según ella misma dejó en claro. "No he tenido ningún tipo de acercamiento, ni lo espero, más allá de acompañar, ayudar y marcar diferencias cuando hay que hacerlo. Hay mucho de especulación y poco real en estas cosas", consideró.

La líder del GEN, que secundó en la boleta del frente 1País a Sergio Massa, dijo que mantiene "la voluntad de colaborar para que al Gobierno la vaya bien". Aunque aclaró: "Lo he hecho y lo haré siempre desde la autonomía que tengo en un partido político que tiene sus discrepancias con el partido de Gobierno".

El jefe de Gabinete bonaerense y armador de campaña de Cambiemos, Federico Salvai, valoró ayer a Stolbizer, y los rumores sobre un hipotético pase de la líder del GEN a Cambiemos se reforzaron.

"Le vamos a pedir que siga apoyándonos como lo hizo hasta ahora, tanto en la Legislatura como en los proyectos que tenemos de gobierno. Es una mujer valiosa que María Eugenia (Vidal) considera un montón. Vamos a contar con ella, pero no está previsto ningún cargo", afirmó Salvai ayer, en una entrevista con un sitio digital.