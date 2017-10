Frigerio: "El kirchenrismo es un proyecto político que se va a ir diluyendo"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que el kirchnerismo es un proyecto político que "elección tras elección se va a ir diluyendo", y dijo que el espacio político que lidera la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner "siempre ha puesto palos en la rueda y no ha apoyado la gobernabilidad".

"El kirchnerismo, para mí, es un proyecto político que, elección tras elección, se va ir diluyendo", subrayó el titular de la cartera política en declaraciones realizadas esta mañana a radio Mitre.

Al ser consultado sobre la ex presidenta y su nueva etapa como senadora a partir del 10 de diciembre, Frigerio sostuvo que "el kirchnerismo siempre ha puesto palos en la rueda y no ha apoyado la gobernabilidad". No obstante, indicó que el gobierno va a "insistir" con el diálogo y aclaró que no es "muy optimista sobre la respuesta que vamos a encontrar".