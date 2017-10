De Vido continuará, por ahora, en el hospital del penal de Ezeiza

La defensa del ex ministro pidió su pase a la cárcel de Marcos Paz

| Publicado en Edición Impresa

El interior del penal de Marcos Paz, lugar donde sería alojado el ex ministro de Planificación - ARCHIVO

El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó ayer que la defensa del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, solicitó su traslado al penal de Marcos Paz, y adelantó que la decisión sobre una eventual cambio de alojamiento se tomará entre mañana y el lunes.

“Hoy, De Vido está detenido en el hospital penitenciario de Ezeiza. Tras la evaluación de los informes puede permanecer allí o ser trasladado a Marcos Paz, donde su defensa solicitó que sea alojado. La decisión la vamos a tomar con el ministro de Justicia, (Germán) Garavano, entre el domingo (por mañana) y el lunes”, señaló Mahiques

Al ex ministro “no se le encontraron” patologías “que no pudieran ser tratadas en la cárcel”, informaron fuentes vinculadas al servicio penitenciario, que aclararon que aún no se definió en qué cárcel quedará recluido.

“Hasta el sábado o domingo se quedará en el hospital y luego se definirá a dónde lo llevarán, aunque hay más chances de que le toque ir al penal de Marcos Paz ”, sostuvo otra fuente que sigue de cerca la situación de De Vido, cuya defensa solicitó por escrito el traslado a esa cárcel situada en el oeste del conurbano bonaerense.

El Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, ya remitió el informe sobre la salud de De Vido al subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien definirá el destino del ex ministro.

De Vido es asmático y diabético y, según su abogado Maximiliano Rusconi, es insulinodependiente y “tiene que autoinyectarse entre dos y hasta siete u ocho veces por día”.

Fuentes judiciales informaron que el ex ministro, que esta semana perdió sus fueros de diputado nacional, llevó al penal insulina para 10 días y que sus abogados le pidieron al juez Luis Rodríguez que lo consignara para que no se la incautaran.

El ex funcionario quedó detenido el miércoles por dos causas: una tiene que ver con irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio y la otra con sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL).

LA VISITA DE SU ESPOSA

El jueves había trascendido que en su primera noche de detención el ex ministro había cenado “poco” y que estaba “deprimido”, y las fuentes consultadas indicaron que ayer no se percibieron cambios de su estado de ánimo, aunque recibió la visita de su esposa, Alessandra Minnicelli.

En la cárcel de Ezeiza se encuentran detenidos el empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios José López (Obras Públicas) y Ricardo Jaime (Transporte), que trabajaron bajo órdenes de De Vido.

En el penal de Marcos Paz, el ex ministro también tiene conocidos: allí están Roberto Baratta, que también estuvo bajo su mando, y su cuñado, Claudio “mono” Minnicelli.