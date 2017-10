De Vido cargó con dureza contra Cristina Kirchner y el bloque de diputados K

Con el título "La mano en el fuego", el ex ministro kirchnerista replica la afirmación que hiciera la ex presidenta respecto de que "no pongo las manos en el fuego por nadie. Sólo por mis hijos y por mí, pero por nadie más". Y también cargó contra los diputados del espacio que integra, quienes no participaron de la sesión en la que se aprobó su desafuero