Condenaron a Moreno por el “cotillón”

El ex secretario de Comercio Interior kirchnerista Guillermo Moreno fue condenado a dos años y medio de prisión “en suspenso” y a “la inhabilitación absoluta y perpetua” para ejercer cargos públicos, por el uso de fondos del Estado para comprar “cotillón” contra el Grupo Clarín. Pero Moreno -hallado culpable de “peculado” y condenado a devolver 185 mil pesos usados para adquirir ese material- les advirtió a los jueces del Tribunal Oral Federal 6 que si decidían el fallo “desde el poder”, debían entender que “estamos ante una situación muy transitoria”, que “todo es redondo” y que “esto va de ida y vuelta”. Asimismo, fueron hallados responsables del delito los ex directivos del Mercado Central Fabián Dragone y Guillermo Cosentino (ex gerente del ente concentrador). Como las penas impuestas son “en suspenso”, ninguno de los sentenciados irá a la cárcel.

Cabe recordar que el Grupo Clarín había pedido para Moreno seis años de cárcel y 10 años de inhabilitación. Al enviarlo a juicio, el juez Claudio Bonadio sostuvo que el ex funcionario creó “una situación objetiva tendiente a generar odio y persecución, induciendo a actuar contra dicho grupo empresarial, ya que otros funcionarios públicos han exhibido elementos con las mismas frases en diversos sitios públicos”.

Antes de conocerse el fallo, Moreno dijo sus últimas palabras frente al TOF 6, al que reclamó que diera su veredicto “en función de la Justicia y no del poder”, porque, consideró, “si me condenan le van a decir a cada ciudadano argentino que decir ‘Clarín miente’ es un delito y eso aberra el sentido común”. Moreno usó expresiones duras en su exposición, e incluso lanzó advertencias a los jueces y habló de “guerra”, como cuando expresó que “Clarín había declarado la guerra, sabíamos porque lo anunció”. Añadió que hubo “un pacto de caballeros, avisaron ‘empezamos la guerra’ y ejercimos dentro del estado de derecho la libertad de opinar”.

Moreno acudió a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, acompañado de militantes que estuvieron a la sala de audiencias y lo vivaron y aplaudieron cuando hizo su alocución. El ex funcionario se refirió al gobierno de Mauricio Macri, al que consideró “irresponsable en la política económica”, lo cual, dijo, “genera transformaciones muy violentas de poder”.