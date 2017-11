Vidal recibiría $20 mil millones para 2018 si retira la demanda ante la Corte

El Gobierno nacional propuso la derogación de un artículo de la ley de Ganancias que establecía que el 36% de la recaudación no se distribuia entre las provincias. De allí surgirán los recursos extra para Buenos Aires

A cambio de retirar la demanda del Estado bonaerense ante la Corte Suprema de Justicia para que se actualice el Fondo del Conurbano, la gobernadora María Eugenia Vidal se aseguraría unos 20.000 millones de pesos que ingresarán a las arcas provinciales el año próximo, según pudo saber EL DIA de fuentes oficiales tras la reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores.

La propuesta del Gobierno, que Vidal prometió analizar, estipula la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establece que el 36% de su recaudación no ingresa a la masa coparticipable y asigna 650 millones de pesos como tope para Buenos Aires y el resto –una suma mucho mayor- se reparte entre las demás Provincias utilizando el coeficiente de coparticipación.

Con esa fórmula, que la Casa Rosada quiere modificar antes de fin de año para que los recursos ingresen a las arcas bonaerenses a partir de 2018, se registra ahora la injusticia de que las provincias que aportan menos recaudación a nivel nacional y que tienen una baja concentración poblacional, se lleven hasta 3.000 millones más que Buenos Aires por el Fondo del Conurbano.

Pero con el nuevo esquema, que idearon los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Nicolás Dujovne (Hacienda), ingresarían a la masa coparticipable unos 230.000 millones de pesos, de los cuales unos 20.000 millones irán directamente a la provincia de Buenos Aires. La demanda bonaerense era por 50.000 millones, con lo cual Vidal analiza ahora los pasos a seguir sobre el reclamo.

Fuentes cercanas a la Gobernadora anticiparon que no se levantará la demanda ante la Corte hasta que no se redacte el proyecto de ley en forma consensuada con las Provincias. “Hay buena predisposición al diálogo pero aún no hay nada cerrado”, aclararon los voceros.

GRADUALISMO

El ministro Frigerio había afirmado en conferencia de prensa –ante una pregunta de EL DIA- que la devolución de recursos a Buenos Aires será en forma “gradual”, por lo que se espera que los 20.000 millones de pesos anuales sean un piso a partir del cual los ingresos por el Fondo del Conurbano irán incrementándose. La nueva fórmula establece que la Nación cederá partidas.

“El Gobierno nacional mayoritariamente va a cubrir esa diferencia”, confirmó Frigerio en el Salón de los Pueblos Originarios de la sede gubernamental. Más tarde, las fuentes consultadas por este diario precisaron que también el 20% de Ganancias que se destina actualmente a la ANSES serán puestos en la masa coparticipable, lo mismo que otros fondos que representan el 4% y el 2%.

Los recursos que perderá el organismo previsional, claves para no desfinanciar el sistema jubilatorio, serán a su vez compensados con el traspaso a la ANSES del 100% de la recaudación del Impuesto al Cheque, que hoy está en el 70% y el otro 30% va a las provincias. “El Gobierno compensará a las provincias por el monto que pudieran haber perdido”, indica la propuesta.

Todas estas medidas deberán ser ratificadas el próximo jueves por la propia Vidal y los demás gobernadores antes de que la Casa Rosada envíe la propuesta –en forma de proyecto de ley- al Congreso nacional. Además de la modificación del Fondo del Conurbano, la Nación y las Provincias también incluirán en el paquete un acuerdo fiscal y las reformas tributarias y previsional.

En la Casa Rosada estimaban ayer que los demás gobernadores también darían su visto bueno al cambio en el Fondo del Conurbano porque un eventual fallo de la Corte Suprema les quitaría los recursos directamente y no tendrían otra instancia para apelar una resolución de esa naturaleza.

Vidal estuvo ayer en la Casa de Gobierno y se sentó a una larga mesa con sus colegas provinciales, justo enfrente del presidente Macri, que había llegado unos minutos antes del encuentro proveniente de Nueva York, donde estuvo los últimos tres días. Tan sobre el pucho llegó el jefe de Estado, que uno de sus secretarios le bajó la valija del auto y la llevó al despacho presidencial.

La gobernadora bonaerense se retiró de la Casa Rosada sin hacer declaraciones. Y luego se reunió con su ministro de Economía, Hernán Lacunza, para analizar al detalle la propuesta gubernamental, que promete: “Las provincias conservarán la misma cantidad de recursos que tienen al día de hoy. A la provincia de Buenos Aires se le compensarán 20.000 millones de pesos”.

Las negociaciones previas Vidal las había mantenido con Frigerio y Dujovne, tanto en la Casa Rosada como en la sede porteña del Banco Provincia, donde la Gobernadora tiene despacho y pasa largas horas por semana. Por lo cual, es más que probable que Vidal haya llegado ayer a la reunión con los demás gobernadores conociendo la propuesta. Y con la misma ya digerida.

DESDE LA DECADA DEL 90

La cuestión del Fondo del Conurbano se remonta a la década del 90. Fue creado a partir de un acuerdo del gobierno de entonces en el marco de un acuerdo político para que Eduardo Duhalde fuera candidato a gobernador de la Provincia.

Aquella caja se componía con el 10% de lo que se recauda con el Impuesto a las Ganancias. Pero en 1995, se limitó la transferencia a Buenos Aires en $ 650 millones, que entonces eran 650 millones de dólares.

Así, se puso un tope que implicó repartir el exceso entre las provincias. Pero con el correr de los años y producto de la inflación, Buenos Aires empezó a quedar discriminada al punto tal que todas las provincias se llevan porciones más grandes de esa torta.

Según las últimas cuentas, por el Fondo del Conurbano se recaudan 51.000 millones de pesos, de los que Buenos Aires recibe los mencionados 650 millones de pesos.

El reclamo que Vidal había llevado a la Corte Suprema asciende a unos 400 mil millones de pesos por los últimos cinco años. La cifra es bastante más alta de lo que finalmente obtendría producto de este acuerdo.

Pero el gobierno bonaerense está dispuesto a aceptar la propuesta oficial si finalmente se elimina el famoso tope de los 650 millones de pesos y se garantizan los recursos para ejercicios sucesivos. “Los fondos para adelante”, grafican fuentes oficiales.

No obstante, se interpreta que la Provincia saldría beneficiada por una cuestión adicional. Como los cambios se terminarán plasmando en forma gradual, la Nación le girará $20 mil millones por 2017, una cifra levemente superior el año próximo y otra en 2019, para completar, según estiman, “unos 100 mil millones”.

Según trascendió en fuentes oficiales, los recursos extra que reciba la Provincia se destinarán en su mayoría a ejecutar obras, uno de los objetivo de la gestión de Vidal y que, juzgan los funcionarios, explica el triunfo electoral de Cambiemos hace poco menos de un mes en territorio bonaerense.