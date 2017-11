Solución parcial para un viejo reclamo que pone a Vidal frente a una encrucijada política

| Publicado en Edición Impresa

MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Las negociaciones más importantes, las que definirán el volumen del presupuesto nacional y de las provincias para el año que viene, se desarrollan por estos días de manera intensa. Las “roscas” se trenzan en base a fríos números de partidas y fondos como el del Conurbano, pero en realidad lo que se está jugando es el poder político y los liderazgos tanto para 2018 como hacia el vital 2019.

Por eso no es un detalle menor que el presidente Mauricio Macri se haya involucrado ayer en las conversaciones con los gobernadores provinciales, incluida la bonaerense María Eugenia Vidal. El jefe de Estado encabezó la reunión recién llegado de Nueva York, donde pasó los últimos tres días tratando de convencer a grandes empresas de invertir en el país.

Según relataron a EL DIA varios testigos del encuentro, Macri abrió la reunión afirmando que llegó el tiempo de hacer un esfuerzo conjunto –Nación, Provincias y Municipios- por bajar el gasto público y tender al equilibrio fiscal, como una manera de mejorar las cuentas para encarar una avanzada contra los elevados índices de pobreza y fomentar la creación de trabajo privado formal.

La concepción presidencial es que el Estado –en todos sus niveles- deje de ser una carga pesada que impida el crecimiento, algo que a su criterio viene sucediendo desde 2011, cuando comenzó el segundo mandato de Cristina Kirchner. Y ahora que se siente con más poder político por la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, se puso al frente de una nueva etapa económica.

En ese contexto se inscriben las incipientes negociaciones por el Fondo del Conurbano, en las que Vidal cuenta con el aval de Macri para actualizarlo y obtener más recursos a partir del año próximo. La Gobernadora llevó el reclamo sin medias tintas hasta la Corte Suprema de Justicia. El último lunes llegó a sacarse una foto con el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Esa jugada de la Gobernadora fue mal recibida por sus colegas provinciales, especialmente los del PJ, que se quejaron en la Casa Rosada –ante varios ministros- por lo que consideraron una presión desmedida para que cedan los recursos que actualmente les ingresan por el Fondo del Conurbano. Tal vez por eso el propio Gobierno nacional hizo una propuesta para calmar los ánimos.

Los gobernadores del interior del país llegaron ayer a la Casa Rosada bastante golpeados: varios de ellos se sorprendieron con aumentos impositivos incluidos en la reforma tributaria impulsada por el ministro Dujovne, como fue el caso del mendocino Alfredo Cornejo (Cambiemos). Pero al cabo del encuentro quedó la sensación de que fue una forma de sentarlos a negociar a la defensiva.

De hecho, Cornejo se retiró de la sede gubernamental con la promesa de Macri de que no subirán los impuestos al vino ni al champagne, pero seguramente esa concesión del Presidente llevará al gobernador de Mendoza a ser más contemplativo con el paquete de reformas que impulsa el Gobierno central, incluido el Fondo del Conurbano. La estrategia se repite con otras provincias.

Por caso, con Tierra del Fuego cuya industria depende del ensamblado de productos electrónicos. O con Misiones y Salta, que buscan evitar que se les coloque más impuestos a la actividad del tabaco. La misma situación afronta Tucumán en el caso del azúcar –ya que la reforma gravaría a las bebidas azucaradas- o la propia Buenos Aires con la producción de cerveza.

Pero ayer dio la impresión de que Macri y sus ministros habían tirado de la cuerda con la intención de negociar en condición de ventaja, con lo cual una vez que plantearon lo que realmente querían –responsabilidad fiscal, reforma tributaria y previsional; más Fondo del Conurbano- abrieron el juego a los gobernadores para que se avengan a un acuerdo general en otra reunión el próximo jueves.

EVALUACION

En medio de esta situación, la gobernadora Vidal evaluaba los pasos a seguir. Tanto, que ayer sus voceros aclaraban que no está dispuesta a levantar la demanda ante la Corte hasta tanto no se firme un acuerdo entre la Nación y las Provincias para modificar, en favor de Buenos Aires, el reparto del Fondo del Conurbano. No sea cosa que la propuesta oficial quede en el aire.

Otro elemento a tener en cuenta: si finalmente acepta la iniciativa del Gobierno nacional, Vidal también debería resignar la retroactividad del reclamo ante la Corte –que equivale a cientos de miles de millones de pesos-, aunque pasaría a disponer de unos 20.000 millones nada despreciables para un año que, como 2018, se encamina hacia un esquema de austeridad fiscal y ajuste estatal.

En el otro fiel de la balanza, la Gobernadora seguramente pondrá esta consideración: los recursos que conseguirá si firma la iniciativa de la Casa Rosada no alcanzarán para hacer una “revolución” de políticas públicas en el Conurbano, donde las carencias en materia de salud, educación, seguridad y vivienda son enormes. Por eso se enfrenta a una encrucijada de proporciones.