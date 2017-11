Un chico de 12 años intentó robar en dos comercios

| Publicado en Edición Impresa

Un menor de unos 12 años salió ayer a la calle con un arma de fuego. No se trató de una travesura. Por el contrario, se presentó en dos negocios de la zona céntrica platense para intimidar a las dos mujeres que lo atendieron, y robarles.

Pero la firme actitud asumida tanto por la dueña de un lavadero de ropa que está en la esquina de 3 y 45, como por la empleada de un local de venta de celulares de diagonal 80 entre 2 y 3, fue determinante para frustrar al adolescente en su propósito.

Las propias víctimas contaron a este diario que el chico no dudó en amenazarlas diciendo “te pego un tiro”, para que ellas accedieran a entregarle el dinero de los locales. Todo sucedió ayer a la tarde.

LA EXCUSA DE LA BOTELLITA

Luego de que el menor de edad escapó de ambos negocios sin conseguir su objetivo, este diario visitó esos comercios y recabó detalles de los espisodios, confirmando que en los dos actuó con la misma modalidad.

Con una botellita vacía, primero solicitó que le dieran agua, y, ante la negativa de las mujeres que lo atendieron, mostró un arma y sinceró que su intención no era otra que robar.

Luego las asustó asegurándoles que iba a dispararles con el revólver.

Quien padeció esa situación en el local de celulares “Play Cell” fue la empleada Dianelys Gómez, de 31 años y nacionalidad cubana. La vendedora reveló que “este pibe vino a las tres y media de la tarde y primero mostró billetes de 10 y 20 pesos, pidiendo cambiarlos por un billete de 50 pesos.

Le dije que no y mostrando una botellita solicitó agua. Le dije que no quedaba más y hasta quiso ver una Play 3 y 4. Al final quiso abrir la puerta que da al interior del negocio. Pero me paré e hice fuerza para que no ingresara. Amenazó con disparar y por suerte se fue”.

Previamente fue al lavadero de ropa, donde Mirta (59), su dueña, sufrió idéntica amenaza. “Le cerré la puerta y se fue”, citó.