Pachelo dijo que no tiene “nada que ver” con el crimen de García Belsunce

La imputación es por el delito de “homicidio criminis causa”, pero el ex vecino de la víctima aseguró que es “inocente”

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Pachelo aseguró ayer ser “inocente” y que no tiene “nada que ver” con el crimen de María Marta García Belsunce, al ser indagado por primera vez como sospechoso de ese asesinato cometido hace 15 años en el country Carmel del partido bonaerense de Pilar, donde él también vivía.

“Dijo lo que viene diciendo hace quince años, que es inocente y que no tiene nada que ver con esta causa”, contó su abogado defensor, Roberto Ribas, al término de la audiencia, que duró alrededor de dos horas.

Pachelo (41) llegó pasadas las 9.30 a la sede de la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar sin tomar contacto con la prensa, oculto en el asiento trasero del auto de su abogado, que ingresó por un portón lateral del edificio judicial ubicado en calle Tucumán 501, esquina Ituzaingó.

El sospechoso fue indagado por los fiscales María Inés Domínguez y Andrés Quintana, quienes le imputan los delitos de “robo agravado y homicidio criminis causa”, que prevén la pena de prisión perpetua.

Las fuentes explicaron que, a pedido del abogado Ribas, de la indagatoria también participó el juez de Garantía 1 de San Isidro, Ricardo Costa, quien actuó prácticamente como un veedor y no le formuló ninguna pregunta.

Ribas explicó que luego de que los fiscales leyeran la imputación en su contra, lo primero que dijo Pachelo fue que todo eso “es mentira” y luego les dijo: “Voy a hablar, pero no me interrumpan”.

“En primer lugar, me declaro inocente al hecho que se me imputa. En segundo lugar, ya pasaron más de quince años de este crimen. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero no sé si voy a poder dar con lujo de detalles horarios y precisiones de lo ocurrido” el 27 de octubre de 2002, “ya que para mí fue un domingo normal”, dijo Pachelo en su indagatoria.

También le aclaró a los fiscales que no iba a referirse a las causas por las que había sido condenado por robos en Capital Federal, ya que había “cumplido con las respectivas condenas” y entonces sí hizo un pormenorizado relato de todo lo que recordaba haber hecho el día del crimen.

Su relato coincidió, a grandes rasgos, con lo que ya había declarado en la causa como testigo, ya que dijo que al mediodía fue a jugar al fútbol a un torneo intercountries y que a media tarde -la cámara de seguridad lo tomó a las 17.34 entrando en su Ford Ranger- regresó a Carmel junto a su hijo mayor, Felipe, quien tenía entonces 7 años.

“Permanecí aproximadamente una hora, una hora y media en mi casa, donde me bañé y me cambié. Y partí hacia Buenos Aires”, señaló el imputado que quedó registrado saliendo de Carmel a las 18.59 en el Fiat Siena rojo de su entonces esposa, lo que lo ubica dentro del country al momento del crimen, estimado a las 18.30 por el forense que hizo la autopsia.

Aclaró que en Capital Federal pasó a buscar a su madre para ir al shopping Paseo Alcorta a comprarle un regalo a su hijo, luego buscó a su ex mujer, Inés Dávalos Cornejo (39), y a una amiga por un recital de Diego Torres en el Luna Park, dejó a la amiga en su casa, retiró a sus dos hijos menores en lo de sus suegros y volvió de noche al Carmel.

Además, dijo que con la víctima “jamás” tuvo relación, que al viudo Carlos Carrascosa lo trató “en dos o tres reuniones” por su función de tesorero en el country y negó ser usuario o tenedor de armas.