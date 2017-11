“Estoy convencido de que vamos camino a ser un gran equipo”

Destacó el llamado de Verón, tener un técnico que jugó en su puesto y la presencia positiva de Rodrigo Braña

Si hubo un jugador de los que llegaron en este mercado de pases que se adaptó rápido al equipo y al mundo Estudiantes fue Fernando Zuqui. El último de los refuerzos, el prefirió irse de Boca para lograr continuidad en un equipo de Primera, el que se ilusiona con la copa Libertadores 2018 y el que destaca lo importante de tener a Lucas Bernardi como técnico, porque fue un jugador que supo jugar en el mismo sector de la cancha que él.

Luego del entrenamiento del sábado, y en plena mudanza, atendió a este medio para hablar del presente y futuro inmediato del plantel que se está readaptando y mira de reojo la próxima Copa Libertadores,

-¿Cómo estás en Estudiantes, más allá de que los resultados no acompañaron como se pensaba en la previa del torneo?

-Muy bien. Estoy contento de estar en Estudiantes porque es un club que me sorprendió en todo, desde mis compañeros hasta la gente que rodea al plantel profesional. Todos me recibieron muy bien y me hicieron fácil la adaptación, cuando se sabe que no es sencillo para los que recién llegan a un club nuevo. Lamentablemente con el cuerpo técnico anterior las cosas no salieron, pero ya dimos vuelta la página. Estoy contento e ilusionado de poder conseguir cosas importantes con Estudiantes.

-¿Qué explicación le encontrás al momento del equipo? ¿El armado del calendario, la falta de pretemporada, que hayan llegado tantos refuerzos?

-Sabemos que hemos llegado muchos refuerzos al plantel y eso influye. Se necesita mucho trabajo para lograr un mejor funcionamiento. Para colmo no arrancamos de la mejor manera con el técnico anterior y no tuvimos la suerte que siempre se necesita para ganar algunos partidos y pasar de ronda en la copa Sudamericana. Ahora empezamos otra etapa, felices con el nuevo cuerpo técnico y buscando una idea de juego que nos permita sumar la mayor cantidad de puntos para ser un gran equipo en el 2018. Por delante tenemos muchos torneos importantes. Es un club grande y tenemos que estar a la altura. Estoy convencido que vamos a lograr ser un gran equipo porque hay grandes jugadores y personas.

-¿Hasta dónde te ayuda que el actual entrenador haya jugado en tu puesto y conozca los detalles del sector? ¿Te ayuda en lo personal?

-Sí, Lucas (Bernardi) además de técnico es una muy buena persona. El jugó en la posición que me toca hacerlo a mí ahora y que es en donde me siento más cómodo. Eso me ayuda muchísimo, porque en los aspectos tácticos y físicos trata de sacarle lo mejor a cada uno. En lo individual habla mucho y me da recursos para utilizarlos dentro del campo.

-¿Cuánto necesita el jugador tener continuidad? ¿Por eso preferiste dejar Boca para venir a Estudiantes?

-Para el jugador lo más importante es la continuidad. En Boca no tuve los minutos que necesitaba y no me sentí cómodo en la posición que me tocó jugar. Por eso cuando recibí el llamado de Sebastián (Verón) no lo dudé ni un segundo. La verdad es que estoy muy contento, feliz y seguro de la decisión que tomé. Espero que la continuidad y la confianza me ayuden para ser el jugador de tiempo atrás. Por lo pronto ya volví a sentirme importante dentro del equipo.

-¿Cómo te imaginás la Copa Libertadores?

-La Copa es algo muy importante que vamos a tener el año que viene. Pero todavía no pensamos en eso, tenemos cuatro partidos por delante y no podemos regalar nada. Ya estamos pensando en Tigre, que es nuestro próximo rival. Cuando pase el verano entonces nos enfocaremos en la Libertadores, para la cual tenemos que llegar bien física, anímica y futbolísticamente. Vamos por el buen camino. El grupo está bien y ya noté que para este Club es importante la Copa.

-Durante mucho tiempo se pidió la vuelta de los campeonatos largos, pero este no arrancó muy entretenido, ya que Boca se cortó y los demás parecen relegados. ¿Estás de acuerdo con este tipo de torneos?

-Es un torneo diferente al que no estamos acostumbrado. Sabemos que es largo. Si bien restan algunas fechas para que se termine el año sabemos que necesitamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a arrancar el próximo año peleando arriba, ya sea el primer puesto o la clasificación a alguna de las copas. Tenemos que ir partido a partido, e ir peleando cada obstáculo que se nos presente.

-¿Qué te parece compartir equipo y posición con Rodrigo Braña? ¿Ya tenías referencias suyas?

-El Chapu es un jugador increíble. No sólo adentro de la cancha, sino que afuera de la cancha también lo demuestra. Contagia mucho, e positivo y estamos muy contentos de tenerlo en el equipo. Ojalá que lo podamos disfrutar un tiempo más. Y en mi casa aprovechar sus consejos.