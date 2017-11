Más rápido que Flash, el Batman solidario entregó 16 televisores y equipos al Ludovica

Los elementos se compraron con lo donado en el multitudinario encuentro solidario que se hizo el viernes último

El viernes pasado se realizó el Batiencuento solidario a beneficio del Hospital de Niños y con una celeridad digna de destacarse ayer se entregaron televisores, aire acondicionados, saturómetros y estetoscopios, adquiridos con la suma recaudada. “Sobraron 24.137 pesos que tal vez se inviertan en soportes y ventiladores”, dijo con satisfacción el Batman solidario platense.

Su alegría no puede ser mayor, la fiesta para reunir fondos salió mejor de lo esperado porque quienes participaron del evento no solo colaboraron con el importe de la entrada, sino que también compraron rifas o sumaron premios para ser sorteados. Todos compartieron una velada llena de camaradería, disfrutaron de artistas locales como el cantante Jorge Vázquez y los mas pequeños se sacaron fotos con Batman que, pese a su máscara negra, no pudo ocultar su cara de felicidad por la masiva convocatoria.

“Emoción y agradecimiento es lo que siento al ver el resultado de tanta gente aportando para el mismo fin; si los platenses no hubieran ayudado mi tarea hubiera quedado limitada a la visita que hago los viernes al hospital”, señaló ayer Bruno Díaz.

Entre los súper poderes que maneja el héroe están la transparencia para informar el monto recaudado y la velocidad luz para invertirlo en elementos que al Hospital de Niños les vienen muy bien.

Por eso en su contacto con EL DIA se encargó de remarcar que es indispensable que la gente se sepa que con lo recaudado en el último Batiencuentro se compraron 16 televisores Smart de 32 pulgadas; dos aires acondicionados de 2500; 10 saturómetros y 5 estetoscopios.

En esos elementos se invirtió un valor de 103.450 pesos y sobró 24.137 pesos que, según se comunicó, posiblemente se inviertan en soportes y ventiladores.

“Mi agradecimiento a todos es inmenso porque si no fuera por cada uno que se sumó y aportó lo que estuvo a su alcance, la tarea de Batman hubiera quedado solo en la visita de los viernes”, agregó Bruno Díaz.

Antes del encuentro, Batman y su grupo de colaboradores pasaron varios meses organizando cada detalle de la fiesta.

En ese marco, un grupo acomodó las mesas, el escenario y decoró el salón. También estuvieron los que se encargaron de la iluminación, del sonido y los video que reflejaron las visitas de Batman al hospital y todas las donaciones entregadas.

El súper héroe nunca estuvo solo y el viernes hasta se vio al Hombre Araña acompañando a cada persona hasta su mesa. Pablo Cunsolo y Pablo Escalante fueron los responsables de la animación.

También festuvieron el León y el Lobo, personajes que irrumpieron en escena no como rivales sino como amigables contrincantes deportivos que, entre aullidos y rugidos feroces, se fotografiaron con todos y hasta se unieron en un abrazo.

Además estuvo la magia de Gaspar, el humor de Ordoqui y la interminable venta de chupetines con 450 premios donados por comerciantes y particulares.

Otro de los segmentos convocantes fue cuando se presentó Jorge Vázquez con un repertorio que invitó a cantar a la audiencia.

“Esto es lo que se puede lograr cuando la gente de bien se une con un objetivo en común”, apuntó Batman quien a través de su cuenta de Facebook precisó que tras el encuentro se recaudó 127.587 pesos libre de todo gasto.

El personaje consignó que todos se tienen que sentir felices por el logro.

“En la fiesta todos lo pasamos muy bien, pero además reunimos una importante suma de dinero y la gente sabe en qué se gastó y hasta puede ver las fotos”, concluyó Batman.

Como ejemplo de celeridad y transparencia ayer a las 19 se entregaron todos los elementos adquiridos y trascendió que las próximas batallas que encare el héroe enmascarado tal vez sean contra el frío.

“Todas las salas, salvo la 15 que está en refacción, tienen televisores de 32 pulgadas, quizás nuestro próximo propósito sea conseguir equipos de calefacción”, contó Batman, el héroe que desde el 2 de abril de 2013 empezó visitar a los pequeños pacientes del Sor María Ludovica y nunca dejó de trabajar para que estén mejor.