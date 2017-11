| Publicado en Edición Impresa

Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

En la previa de U2, en el campo, una señora que esperaba como yo el inicio del show me pidió no muy amablemente que no la empujara. “Me estás empujando”, dijo, molesta, y la reacción inmediata fue disculparme. Pero no tardé en pensar “pobre señora”, lo que va a padecer. Anoche me acordé de ella. La imaginé en medio de esta pista de baile en la que Coldplay transformó el Único, con desconocidos que se abrazaron, pegoteados, sin diferenciar entre el sudor y el perfume más caro. Porque, sinceramente, nada importa más que esa sensación de comunión que nos hermana por dos horas. La música, las luces, los láser, los globos, los fuegos, los pifies…todo confluyó en una noche en que la buena energía de la gente fue la gran protagonista. A Chris lo sentimos parte, con su español simpático. Nos froto lámpara, nos tocó una de Soda, se acordó de nuestros muertos, nos escribió una canción y nos dijo que “somos el mejor público del mundo” y nos encanta porque tiene razón. Es la tercera vez que los veo y no será la vencida. Se que los hicimos sentir como en casa.