El arrepentido del FIFAGate ratificó que tenía vínculos con el gobierno de Cristina

Burzaco dijo que gestionó una reunión en la Rosada para un ejecutivo de Fox . Complicó a su hermano, funcionario de Macri

El testigo estrella de la fiscalía estadounidense en el caso que sacudió los cimientos de la FIFA, hizo alarde ayer de su vínculo con el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de asegurar que pagó millonarios sobornos a dos de sus funcionarios, que administraban el programa Fútbol para Todos (FpT).

A su vez, el empresario argentino Alejandro Burzaco admitió poseer una cuenta millonaria junto a su hermano Eugenio Burzaco, actual secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Burzaco testificó ayer por cuarto día consecutivo en una Corte en Nueva York que en 2011 Héctor López, ex director para América Latina de la cadena Fox Sports, le pidió ayuda para gestar una reunión con la entonces presidenta de Argentina.

“Le respondí a Hernán López que si quería ver a la presidenta, (yo) podía hablar con Julio Grondona y con (el entonces secretario legal y técnico de la presidencia) Carlos Zannini para ver si podían organizar esa reunión”, declaró Burzaco. “Pero no recuerdo si se concretó”, dijo y tampoco señaló cuál sería el motivo del encuentro.

En aquel entonces Grondona era el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vicepresidente de la FIFA -cargos que ejerció hasta su muerte en 2014- y el gobierno de Cristina explotaba los derechos de televisión de los partidos de fútbol de primera.

Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias (TyC), declara como “arrepentido” en el juicio contra el ex presidente de la Conmebol Juan Ángel Napout y los ex titulares de las federaciones de Brasil y Perú, José María Marín y Manuel Burga, respectivamente.

Aseguró que el dinero en sobornos para los ex funcionarios argentinos Pablo Paladino y Jorge Delhon -que se suicidó horas después de conocerse la declaración de Burzaco- se registraba con el nombre de “Cristina”, en referencia a la entonces mandataria, pero puntualizó que él no pagó sobornos a la ex presidenta ni a otros altos funcionarios del anterior gobierno.

Paladino fue coordinador de Fútbol para Todos y Delhon asesor de la jefatura de gabinete de ministros durante el mandato de Cristina.

Varios ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner están desde hace tres años bajo la lupa de la justicia argentina por el manejo millonario de Fútbol para Todos. El fiscal ya pidió convocatorias a indagatorias (ver página 9).

El caso volvió a agitarse esta semana con el testimonio en Nueva York de Burzaco, quien afirmó que entre 2011 y 2014 pagó cuatro millones de dólares en sobornos a Paladino y Delhon por los derechos de producción de la televisación de los partidos de ascensos.

EXPLICACIONES SOBRE SU HERMANO EUGENIO

Por otra parte, aseguró que su hermano Eugenio -segundo de la ministra Patricia Bullrich en Seguridad- no administraba la cuenta, en la que en junio de 2008 se depositaron 4,23 millones de dólares que, según Burzaco, fueron producto de la venta de acciones de Torneos y Competencias. “Mi hermano aparecía (en la cuenta) en caso de que yo muriese, para que hubiese alguien responsable por esos fondos”, señaló.

Al inicio de la audiencia Burzaco declaró que nunca entregó personalmente dinero en efectivo por sobornos a Napout sino que esos pagos se realizaban a través de las varias compañías en las que tenía intereses.

“Las transferencias iban a Napout a través de Datisa (una empresa conjunta con Torneos), y estoy seguro de eso porque el mismo señor Napout me lo confirmaba”, dijo Burzaco.